Laura i Armin wygrali ósmą edycję "Love Island". Wielu widzów uważa, że choć para zaprezentowała się wspaniale, to ich związek nie przetrwa próby czasu. Co budzi wątpliwości?

Emocje jeszcze nie opadły po wielkim finale ósmej edycji "Love Island. Wyspa miłości". Wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że w ciągu najbliższych dni będzie ich coraz więcej. Jak już wiemy, zwycięzcami randkowego show Polsatu zostali Laura i Armin. Niektórzy widzowie mają poważne wątpliwości co do tego, czy ich uczucie przetrwa. Nie brakuje głosów, według których Armin szybko zostawi swoją partnerkę.

Reakcje po finale "Love Island"

Wielki finał hitowego show randkowego Polsatu już za nami, ale to nie koniec emocji. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Jaqueline i Bartek z "Love Island" już się rozstali. Relacja pary rozpadła się jeszcze przed powrotem do Polski, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii programu. Nadal świętują natomiast Laura i Armin — zwycięzcy ósmej edycji produkcji. Jednak zdaniem części internautów ich związek także nie przetrwa próby czasu.

Armin i tak ją zostawi, nie ma co się oszukiwać, zobaczycie;

Armin to chyba taki typ faceta, że obojętnie jak pięknej i dobrej kobiety by przy sobie nie miał, to i tak będzie mu mało. W każdym razie gratuluję Laurze tych pięknych chwil teraz;

Jak Armin się zakocha, to nie będzie świata widział. Natomiast Laura to nie to (na podstawie jego reakcji, wielkiego "wow" nie było w stosunku do Laury);

Armin jakiś dziwny, chyba że to stres, czy nie wiem co;

W tym sezonie mnie nie przekonali — czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło także głosów widzów, którym podobał się najnowszy finał. Niektórzy od początku trzymali kciuki za Laurę i Armina, a teraz wierzą w ich dalsze szczęście. Zaskoczeni werdyktem nie są także inni uczestnicy randkowego show. W rozmowie z naszym reporterem Lori skomentowała zwycięstwo Laury i Armina w "Love Island".

Kibicowałam mocno;

Wielkie gratulacje;

Oni są tak piękni wizualnie. Jestem w szoku, jak bardzo do siebie pasują, oby życie po programie ich nie zmiażdżyło, trzymam za nich kciuki;

Życzę powodzenia Laurce i Arminowi;

Wiedzieliśmy wszyscy — czytamy w komentarzach.

Zgadzacie się z widzami? Jak wam się podobał finał "Love Island"?

