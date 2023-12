Nicola z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, z kim oglądała wielki finał programu i zwróciła się do internautów. Była kandydatka Darka z jubileuszowej edycji nie ukrywała, że ostatni odcinek wywołał w niej ogromne emocje. Czy skomentowała gorzkie zachowanie rolnika? Sprawdźcie, co napisała Nicola!

Reklama

Nicola zabrała głos po finale "Rolnik szuka żony"

Dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony" już za nami. W minioną niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemitowała ostatni odcinek jubileuszowej odsłony programu. W wielkim finale nie zabrakło wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę i wypominał jej, że "nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu", co dla rolnika było nieakceptowalne. Nicola nie ukrywała smutku i rozczarowania. Piękna blondynka płakała, kiedy słyszała, co mówi o ich relacji rolnik.

Po emisji finału Nicola zabrała głos na Instagramie!

Zobacz także: Artur zerwał z Sarą tydzień przed finałem "Rolnika"! "Stwierdziłem, że nie ma sensu dalej się męczyć"

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Nicola podczas relacji na InstaStories pokazała, że podczas emisji finału "Rolnik szuka żony" nie była sama. Okazuje się, że była kandydatka Darka spędziła wieczór z innymi uczestnikami dziesiątej edycji programu TVP. Nicola pozuje m.in. z Ewą, Mikołajem, Natalią i Jankiem. W krótkim wpisie podziękowała za wsparcie i zwróciła się do internautów.

Dziękuję kochani za wsparcie. Jest to naprawdę dużo emocji na dziś, a w dodatku spędzam dzisiejszy wieczór w gronie wspaniałych ludzi i chcę się cieszyć tym czasem z nimi. napisała Nicola.

Zobacz także: Co dalej z relacją Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony"? Te zdjęcia mówią wszystko

Instagram @nicolagaw

Reklama

Czekacie na komentarz Nicoli w sprawie zakończenia relacji z Darkiem i jego zachowania w finale? My mocno trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że wkrótce odnajdzie swoją drugą połówkę.