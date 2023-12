Nicola z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia i wpis, w którym zdradza, z kim spędziła minione święta Bożego Narodzenia. W najnowszym poście uczestniczki dziesiątej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki nie zabrakło wyznania miłości, a internauci ruszyli z komentarzami. Sprawdźcie, co napisała Nicola!

Nicola była uczestniczką dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" i walczyła o serce Darka. Niestety, chociaż początkowo wydawało się, że rolnik zauroczył się swoją kandydatką i zdecydował, że chce stworzyć z nią związek, to szybko okazało się, że ich relacja nie przetrwała. W wielkim finale hitu Telewizyjnej Jedynki wyszło na jaw, że Darek rozstał się ze swoją wybranką. Ostatnio Nicola z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o zakończonej relacji z Darkiem i ujawniła kulisy rozstania.

A trudnych chwilach Nicola może liczyć na wsparcie wyjątkowych dla niej osób. To właśnie z nimi spędziła minione święta.

Wyjątkowy świąteczny czas Nicola spędziła w rodzinnym gronie. Była partnerka Darka z "Rolnik szuka żony" celebrowała razem z rodzicami i siostrą.

A tu skrawek moich tegorocznych Świąt. Choć mam ich na co dzień, to ten czas pozwolił mi jeszcze bardziej docenić to jak ważna jest rodzina i jak bardzo ich kocham #cennechwile#rodzina

napisała Nicola.