Nicola po zakończeniu emisji "Rolnik szuka żony 10" jest bardzo aktywna na Instagramie, na którym zgromadziła już ponad 70 tys. obserwatorów. Ostatnio postanowiła opublikować InstaStories, w którym zadała jedno bardzo ważne pytanie swoim fanom. Okazało się, że poruszyło ono wielu internautów, a sama Nicola widząc ich reakcję, postanowiła nagrać jeszcze ważny apel. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Nicola zdobyła ogromną sympatię fanów 10. edycji "Rolnik szuka żony". Pełna optymizmu i pogody ducha dziewczyna potrafi zarazić swoją dobrą energią każdego, dlatego nic dziwnego, że zgromadziła na swoim Instagramie tak wielu obserwatorów. Nicola chętnie dzieli się w social mediach swoim życiem - ostatnio uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała, jak spędziła Sylwestra. Tym razem postanowiła jednak zwrócić się do swoich fanów z prostym, ale jakże ważnym pytaniem. Na InstaStories zapytała swoich obserwatorów, jak się dziś czują i poprosiła, aby odpisali jej w okienku, które zostawiła w swojej relacji.

Okazało się, że to pytanie bardzo poruszyło fanów Nicoli. Wielu z nich było bardzo wdzięcznych uczestniczce "Rolnika", że dzięki niej mogli na to pytanie komuś odpowiedzieć. Reakcja fanów bardzo poruszyła Nicolę, która niedługo potem postanowiła wystosować do swoich obserwatorów ważny apel:

Jestem właśnie w trakcie odpisywania, czytania Waszych wiadomości, odpisuję każdemu. Cieszę się, że jesteście szczerzy, za co Wam bardzo dziękuję. Jedna rzecz mnie dotknęła i zaczęłam się właśnie tak zastanawiać, dlatego mówię też nagram się Wam na bieżąco. Dużo osób mi powiedziało, że bardzo ich to dotyka, że są wzruszeni, że ktoś im zadał w ogóle to pytanie. I zaczęłam sobie myśleć, że to jest taka jedna, mała, drobna rzecz. Jeżeli każdy z nas robiłby taką jedną, małą rzecz w ciągu dnia, o ile kogoś życie w ten dzień byłoby piękniejsze. I bardzo mnie to dotknęło, że takie małe gesty, a naprawdę dużo znaczą. Jeżeli masz kogoś blisko siebie, czy kogoś nie znasz nawet, czasami warto się uśmiechnąć po prostu i to już może zmienić czyjś dzień. Albo spytacie, co u niego słychać, więc bądźmy dla siebie otwarci i empatyczni i niezapatrzeni tylko w siebie.

- dodała Nicola