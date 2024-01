Joanna z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się odpowiedzieć na kolejną serię pytań od internautów. Żona rolnika zdradziła, że w grudniu wróciła już do pracy, a Antosią, która właśnie rozpoczęła przygodę z chodzeniem, zajmuje się Kamil oraz jego rodzice. Przy okazji Joasia odpowiedziała na jeszcze jedno pytanie dotyczące przyszłości z Kamilem. O co chodzi?

Reklama

Joanna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła planami na przyszłość

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" od czasu zakończenia przygody z programem mocno zmienili swoje życie. Uczestniczka przeprowadziła się ponad 600 kilometrów od swojego domu rodzinnego, na świecie pojawiła się córeczka pary, a kilka miesięcy temu wzięli ślub. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec zmian. Joanna wszystko zdradziła, odpowiadając na to pytane:

Planujecie budowę domu? Czy będziecie z rodzicami mieszkać? zapytał jeden z internautów.

Joanna nie ukrywa, że choć dogaduje się z teściami, to razem z Kamilem mają plany na własne mieszkanie:

Są plany na własne 4 kąty napisała wprost Joanna z 'Rolnika'

Instagram @joasia.os

Zobacz także: Od tygodni nie pokazywali się razem. Teraz w końcu wiadomo, co dzieje się u Ady i Michała z "Rolnika"

Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec zmian w życiu Joanny i Kamila. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej ostatnio zaskoczyła nowiną dotyczącą 14-miesiecznej córeczki, a teraz okazuje się, że to być może dopiero początek zmian w życiu pary.

Reklama

Sądzicie, że niebawem Joanna i Kamil z "Rolnik szuka zony" podzielą się kolejną radosną informacją?

Instagram @joasia.os

Mat. prasowe FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey