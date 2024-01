Nicola pisząc list do Darka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" miała nadzieje, że okaże się on mężczyzną z jej marzeń, niestety tak się nie stało. Uczestniczka show zdobyła jednak wielu wiernych fanów, którzy chętnie śledzą ją na Instagramie. Ostatnio kandydatka Darka ogłosiła pewien apel, a teraz oznajmiła, że przechodzi trudny czas. Co dzieje się Nicolą?

Nicola z "Rolnika" o trudnych chwilach w życiu

Nicola to uczestniczka 10. edycji miłosnego hitu TVP, której nie udało się stworzyć relacji z Darkiem. Rolnik odesłał do domu dwie pozostałe kandydatki, by rozpocząć relacje z Nicolą, ale niestety z czasem okazało się, że to jednak nie to. Uczestniczka show nie znalazła miłości w programie, ale zdobyła wielu wiernych fanów, którzy śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio Nicola z "Rolnika" opublikowała poruszający apel po tym, jak zapytała swoich obserwatorów na InstStories "Jak dziś się czują". Kandydatka Darka otrzymała mnóstwo wiadomości, które bardzo ją poruszyły.

Na swoim InstaStories Nicola z "Rolnik szuka żony" postanowiła podziękować swoim obserwującym za zaufanie i tak liczne wiadomości. Uczestniczka show była mocno poruszona tym, że tak wiele osób zechciało jej się zwierzyć z osobistych problemów.

Kochani! Dziękuje za każdą odpowiedz na moje pytanie i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Nie udało mi się każdemu odpisać, bo do dziś pojawiło się ponad 500 odpowiedzi, ale każdą przeczytałam. 3/4 odpowiedzi dotyczyły trudów, jakie aktualne przeżywacie, ciężkich chwil i smutków i choć nie jestem w stanienie nic zrobić, każdą osobę, która się źle czuje mocno przytulam i czy wierzycie czynie, będę o was pamiętać w modlitwie — zaczęła Nicola.

W dalszej części Nicola podzieliła się z internautami tym, że również przechodzi trudne chwile i miała kiepski dzień. Uczestniczka show oznajmiła, że chce poruszać trudne tematy, które rzadko kiedy są poruszane na Instagramie.

Ja się z Wami podzielę tym, że dla mnie dzisiejszy dzień też był mega trudny, smutny. Także często temat gorszych dni na Instagramie jest przemilczany, ale ja nie chce milczeć, chcę, żebyście zdawali sobie sprawę, że nie jesteście sami i naprawdę wiele osób czasem czuje się źle i jest to całkowicie normalne uczucie/emocja. Ale kochani wiem, że po burzy wychodzi słońce i dziś właśnie takie myślenie mnie podniosło — napisała Nicola.

A wy śledzicie losy uczestników "Rolnik szuka żony"?