Agnieszka nie znalazł miłości w programie "Rolnik szuka żony", ale zyskała wielu wiernych fanów. Uczestniczka show jest aktywna na swoim Instagramie, na którym pokazuje swoją codzienność. W piątkowy wieczór pokazała, kto umila jej czas w domu. Nie możemy oderwać wzroku od tego zdjęcia!

Reklama

Agnieszka z "Rolnika" pokazała z kim spędziła wieczór

Agnieszka to uczestniczka 10. edycji miłosnego hitu TVP, która skradła serca widzów swoim charakterem i tym, że twardo stąpa po ziemi. Na swoje gospodarstwo zaprosiła trzech kandydatów: Mateusza, Janka i Irka, ale niestety nie zdecydowała się na wybranie żadnego z nich. W finale pojawiła się sama i mimo że nie znalazła swojej drugiej połówki, to nie ukrywała, że była to dla niej wyjątkowa przygoda. Po programie uczestniczka show jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, na których chętnie pokazuje to, co się u niej dzieje. Ostatnio Agnieszka z "Rolnika" pokazała umięśniony brzuch, a fani nie szczędzili jej komplementów. Teraz gwiazda TVP postanowiła pokazać, z kim spędziła ubiegły wieczór.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" Facebook/Rolnik szuka żony

Zobacz także: Byli zaskoczeni tym, co zrobił Waldemar po "Rolniku". Co zdradzili Kuba i Ania?

Na InstaStories Agnieszki z "Rolnik szuka żony" pojawiło się zdjęcie śpiącego chihuahuy wtulonego w kocyk i pluszaka. Widać, że poza końmi uczestniczka show jest również miłośniczką psów — nic dziwnego w końcu są najlepszym przyjacielem człowieka.

Agnieszka z "Rolnika szuka żony" Instagram @agakwiate83

Zobacz także: Fani pytają Blankę z "Rolnika" o "kumpla". Odpowiedziała: "To moje całe życie"

Reklama

W rozmowie z Party.pl Agnieszka wyznała, że spotyka się z kimś, ale nie zdecydowała się na ujawnienie szczegółów. Mamy nadzieje, że wszystko układa się po jej myśli i że już wkrótce pochwali się swoim wybrankiem. A wy śledzicie losy uczestników "Rolnik szuka żony"?