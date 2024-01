Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" obok Waldemara i Doroty są jedynymi parami, które w programie znalazły miłość. Uczestniczka 10. edycji nie ukrywa, że w programie miała kontakt z pozostałymi rolnikami, a jak to wygląda po programie? Czy Anna utrzymuje kontakt z kimś oprócz Agnieszki? Już wszystko jasne!

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z reporterką Party.pl zdradzili, jak wyglądały ich relacje z pozostałymi uczestnikami. Okazuje się, że uczestnicy urządzili nawet wspólne spotkanie, ale nie było na nim Artura...

A jak ocenili decyzję Waldemara o nawiązaniu relacji z Dorotą? Jakub nie ukrywa, że początkowo był mocno zaskoczony, a Ania dodaje, że w miłości nie można patrzeć schematami i wszystko może się zdarzyć:

Dla mnie osobiście to było zaskoczenie, jak Waldek powiedział o Dorocie i bardzo fajnie, tak pozytywnie to zaskoczyło nas. (...) Dzisiaj widać ich szczęśliwych i to jest bardzo fajne. Mimo różnych zawirowań w życiu można sobie tą przyszłość fajnie poukładać, nie patrząc na innych, co mówią, ale kierować się swoimi celami.

dodał wprost Jakub z 'Rolnik szuka żony'