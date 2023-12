Nicola z "Rolnik szuka żony" z pewnością nie tego oczekiwała zgłaszając się do programu, ale niestety musiała stawić czoła przykrej rzeczywistości. W rozmowie z Party.pl uczestniczka show zdradziła, jak doszło do jej rozstania z Darkiem. 22-latka twierdzi, że zachowanie rolnika i to, jak ją traktował, było dla niej wielkim ciosem.

Relacja Darka i Nicoli z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie przetrwała. Uczestnik show z biegiem czasu stracił zainteresowanie swoją wybranką, więc postanowił z nią zerwać jeszcze przed finałem. W rozmowie z Party.pl Nicola odniosła się do rozstania z rolnikiem i opowiedziała, jak to naprawdę wyglądało. Uczestniczka show przyznała, że jest zawiedziona postawą Darka.

Był to dla mnie cios i to dość mocny, bo jednak ja dałam naprawdę bardzo dużo z siebie w tej relacji, nawet było widać, nawet za dużo może dawałam (...) On na drugi dzień pisze do mnie sms'a i po prostu poczułam, jakby nie miał do mnie szacunku.

— powiedziała Nicola.