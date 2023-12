Darek i Nicola z "Rolnik szuka żony" rozstali się jeszcze przed finałem 10. edycji. Uczestniczka nie potrafiła opanować łez podczas konfrontacji, z kolei rolnik zdawał się zachowywać zimną krew. Wokół tej relacji narosło mnóstwo kontrowersji. Czy wpływ na ostateczną decyzję Darka mogła mieć też jego rodzina? W końcu nawet w programie widzowie mogli zobaczyć, że najbliżsi rolnika najbardziej polubili Natalię. Nicola zabrała głos.

Rodzina Darka z "Rolnika" miała wpływ na jego rozstanie z Nicolą?

Darek z "Rolnika" rzucił Nicolę jeszcze przed finałem. W ostatnim odcinku 10. sezonu wyszło również na jaw, że odezwał się do Natalii, którą odesłał do domu tuż przed rodzinnym grillem, którego szykowała. Wówczas nagłą decyzją Darka był oburzony jego ojciec, który powiedział: "Szykowała się na grilla, a ty ją odesłałeś". Podczas rodzinnej imprezy padały również niezręczne żarty w kierunku Nicoli: "Chyba mu założyła czarne okulary i nic nie widział" - skomentował decyzję syna, tata Darka. Nicola jednak zaprzecza, że rodzina Darka mogła mieć wpływ na jego decyzją o zerwaniu. Podkreśla, że podczas wizyt u Darka po "Rolnik szuka żony" miała z jego rodziną dobre kontakty:

Nasze relacje się polepszyły. (...) Tata się przekonał do mnie, a przynajmniej ja tak odczuwałam. I na zakupy mnie mama z siostrą wzięły, to było takie fajne, bo nawiązywałyśmy relację. - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Nicola jednak nie ma takiej samej pewności, co do innej kwestii... Chodzi o to, co później zadziało się pomiędzy Darkiem a Natalią. Zobaczcie całą rozmowę z Nicolą z "Rolnik szuka żony" i co jeszcze nam na ten temat zdradziła.

