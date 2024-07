Justyna z "Rolnik szuka żony" niezbyt często odzywa się do fanów na Instagramie, ale kiedy już to zrobi, to jej posty zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie internautów. Zwłaszcza gdy uczestniczka randkowego show stacji TVP1 przekazuje takie informacje! Justyna jednak postanowiła szybko usunąć radosny post z sieci, ale jak wiadomo w internecie nic nie ginie. Tylko spójrzcie, jak promienieje!

Justyna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowym zdjęciem

Justyna wystąpiła 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" jako kandydatka Tomasza. Jak się okazało, ta dwójka bardzo się sobie spodobała i postanowiła kontynuować swoją relację również po programie. Co więcej, zakochani nawet zaręczyli się przed kamerami. W świątecznym odcinku show Tomasz poprosił Justynę o rękę, a ona przyjęła jego oświadczyny.

Ostatnio jednak głośno było, że Justyna i Tomasz z "Rolnika" rozstali się. Sami zainteresowanie jednak oficjalnie nie potwierdzili tych plotek, dlatego ich fani wciąż żyją w niepewności, jak naprawdę wygląda dziś relacja tej pary. Teraz jednak Justyna zaskoczyła nowym zdjęciem, które z pewnością jeszcze bardziej da fanom do myślenia!

Justyna i Tomasz z Rolnik szuka żony Facebook/Rolnik szuka żony TVP

Justyna z "Rolnika" po długiej przerwie zamieściła swoje nowe zdjęcie na Instagramie. Zapozowała na nim w białej kreacji oraz w pięknym makijażu. Największą uwagę przykuł jednak opis pod fotką.

Odliczamy... Dziękuję za super makijaż. Jak Wam podoba się? - napisała tajemniczo Justyna

Instagram/20_justyna_23

Justyna z "Rolnika" jednak szybko zdecydowała się usunąć zdjęcie z sieci. Nie ulega jednak wątpliwości, że szykuje się do jakiegoś ważnego wydarzenia. Czy ma to związek z Tomaszem? Tego również nie wiadomo. Justyna z "Rolnika" po raz kolejny dała fanom do myślenia!

