Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina już od 1 marca będą walczyć o "Kryształową Kulę" w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Dziś spotkaliśmy ją na wiosennej ramówce Polsatu, gdzie po raz pierwszy oficjalnie przedstawiono wszystkie pary nadchodzącego sezonu show. Jakie emocje towarzyszyły Natsu?

Natsu o propozycji udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Natalia "Natsu" Karczmarczyk nie ukrywa emocji, które towarzyszą jej w związku z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami".

Dzisiaj czuję się, jakbym była na kawie x10. Ale jak wrócę do domu to będzie odpoczynek, a jutro trening.

Natsu opowiedziała o momencie, w którym dowiedziała się o angażu do "Tańca z Gwiazdami":

Wiadomo, że zazwyczaj kontakt odbywa się przez managerów, agencje, choć też kilka razy zostałam zabrana na jakieś słówko, jak byłam na live'ach (odcinkach na żywo - przyp. red.), bo byłam zapraszana przez uczestników. To na tych live'ach do mnie ktoś podchodził, nie przedstawiał się ale tylko tak mówił, że ''no słyszeliśmy, że chciałabyś być w tym ''Tańcu'', czy masz tam czas''? Ja mówię: ''no mam, znajdę''. No więc takie podchody były. Ale wydaje mi się, że produkcja Polsatu i cała ekipa Tańca z Gwiazdami bardzo sumiennie wykonują swoją pracę i bardzo uważnie dobierają osoby, które są w danej edycji, więc czuję się zaszczycona, że jestem w 18. edycji ''Tańca z Gwiazdami''.

Czy Natsu czuje się faworytką "Tańca z Gwiazdami"?

Na pytanie dziennikarki, czy Natsu czytała komentarze, że jest faworytką 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" odpowiedziała:

Absurd to jest. Nikt nie znajdzie żadnego filmu, że ja dobrze tańczę. Ja nie wiem dlaczego.

Influencerka ma świadomość, że będzie mogła liczyć na wsparcie swoich fanów w głosowaniu publiczności, jednak nie ukrywa:

Nie byłabym taka pewna, jeśli chodzi o umiejętności, ale ja z siebie dam wszystko, bo nie chcę też zawieść ludzi. Ja sama dla siebie nie chciałabym kiepsko wypaść. Wydaje mi się, że jestem całkiem atrakcyjną kobietą, nie chciałabym wyglądać jak kłoda. Najlepsze jest to, że nic się nie ukryje na tym livie. Nie ma szans.

Natsu popłakała się przez "Taniec z Gwiazdami"

Natsu nie ukrywa, że "Taniec z Gwiazdami", a raczej udział w programie, sprawił, że targały nią ogromne emocje:

Te łzy leciały mi w dniu ogłoszenia. Łzy szczęścia i stresu jednocześnie. A wczoraj był ten dzień, kiedy ja poczułam, że to się dzieje. Wczoraj mieliśmy taką sekretną imprezę i tam to poczułam, bo tam były przemowy ważnych osób, które się zajmują tym ''Tańcem'' i tam poczułam, że Ej Natalia to się dzieje i nie ma odwrotu.

"Taniec z Gwiazdami": Tego boi się Natsu

Natsu nie ukrywa, że ma obawy przed odcinkami "Tańca z Gwiazdami" na żywo.

Żeby nie wypaść kiepsko, żeby nie wyglądać kiepsko. Miliony osób to będzie oglądało. Chciałabym ładnie wyglądać, atrakcyjnie, żeby pokazać, ze potrafię się ruszać. Chciałabym się pokazać z tej atrakcyjnej, seksualnej, bo ten taniec jest też taki seksualny, taki emocjonujący, chciałabym wywołać w ludziach też emocje.

Natsu o Sebastianie Fabijańskim

W ostatnim czasie pomiędzy Natsu a Sebastianem Fabijańskim wybuchła mała drama. Influencerka przyznała, że aktor wypisywał do niej w sieci. Fabijański komentował jej słowa, prostując, że faktycznie tak było, ale jego wiadomości dotyczyły programu "Sabotażysta", w którym oboje brali udział. Jakie są ich obecne relacje? W końcu przez "Taniec z Gwiazdami" będą się teraz widywać dość często:

Lubimy się, mieliśmy mini sprzeczkę wcześniej ale wszystko jest ok. Jest dobra atmosfera pewnie do czasu pierwszego odcinka, jak dojdzie rywalizacja. Potem zobaczymy, kto się nie będzie lubił. Ale ja raczej lubię wszystkich. Ogólnie w życiu.

Całą rozmowę z Natalią znajdziecie w wideo powyżej.

