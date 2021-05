Nathalia i Kamil z "Hotelu Paradise" jednak są razem? Zaskakujący komentarz uczestnika 2. edycji!

Kamil odniósł się do plotek o jego związku z Nathalią z "Hotelu Paradise 3". Co tak naprawdę łączy uczestników kontrowersyjnego show?

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" to naprawdę ogromne emocje, jednak nie chodzi tylko o to, co dzieje się w programie, ale również poza nim. Choć emisja show wciąż trwa, uczestnicy już dawno wrócili do Polski, a ciekawscy widzowie natychmiast zaczęli szperać w ich przeszłości. Wtedy też niektórzy z internautów stwierdzili, że mają dowody na to, że Nathalia zgłaszając się do programu, była już w związku - i to z Kamilem z "Hotelu Paradise 2". Wokół tej dwójki zrobiło się naprawdę gorąco i choć temat na chwile ucichł, wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Najnowszy komentarz Kamila zdradził całą prawdę?

Kamil nawiązuje do plotek o ślubie z Nathalią z "Hotelu Paradise 3"

Choć z początku widzowie uważali, że Nathalia i Marcin tworzą parę idealną i z pewnością razem dotrą do finału "Hotelu Paradise 3", później zaczęli mieć do tego pewne wątpliwości. Wszystko przez to, że fani programu zaczęli sugerować, że tak naprawdę Nathalia jest już w związku i to bynajmniej nie z Marcinem.

- Na Twitterze są jeszcze zdjęcia Nathalia jest w związku podczas kręcenia programu mało tego z Kamilem z poprzedniej edycji.

- Wszystko jest na Twitterze mam zdjęcia - czytaliśmy w komentarzach.

Choć ona i Kamil milczeli jak grób, nagle w sieci pojawiły się ich zdjęcia, które wyglądały niczym sesja ślubna! Choć szybko okazało się, że były robione one na potrzeby jednej z kampanii, fani "Hotelu Paradise" nie przestali podejrzewać, że pomiędzy tą dwójką faktycznie coś je na rzeczy, tym bardziej, że z każdym odcinkiem programu Nathalia i Marcin coraz bardziej się od siebie odsuwali. Na reakcję Nathalii nie musieliśmy długo czekać, choć dziewczyna udzieliła bardzo wymijającej odpowiedzi i w zasadzie nie skomentowała sprawy. Później ciekawość widzów wzbudził jej kolejny post, który przez niektórych mógł brzmieć jak tłumaczenie się.

Co tak naprawdę łączy Nathalię i Kamila? Na profilu uczestniczki trzeciej edycji "Hotelu Paradise" pojawił się zaskakujący komentarz chłopaka! Kiedy dziewczyna opublikowała uwodzicielskie zdjęcie w kostiumie kąpielowym, ten nie mógł się powstrzymać i nawiązał do plotek o ich ślubie!

Żonka śliczna 😍 - napisał.

Nathalia od razu odpowiedziała na zaczepkę Kamila i zareagowała emotkami czerwieniących się buziek. Na komentarze ze strony poruszonych fanów również nie musieliśmy długo czekać:

- a wiesz, że chciałabym by Nati była twoją żonką w przyszłości ❤️ - a Wy możecie pucować kto jest z kim przed zakończeniem programu ? Wiem że jesteście z innych edycji ale odkąd wiem że jesteś z Natalią wiem też że zapewne nie wygra hp i że coś się popsuje między nią a Marcinem Gajoszkiem - a Ty wiesz ze to takie żarty i mącenie przed zakończeniem programu? 😂

Jak myślicie, ta dwójka faktycznie jest razem, czy to tylko "mącenie"?

Nathalia to zdecydowanie jedna z ulubionych uczestniczek widzów "Hotelu Paradise 3". Niektórzy jednak sądzą, że dziewczyna skrywa przed wszystkimi pewną tajemnicę...

Czy ona i Kamil z 2. edycji programu faktycznie są parą?

Chłopak ponownie podsycił ciekawość internautów, a wszystko przez komentarz, który zostawił pod ostatnim zdjęciem Nathalii. Tych dwoje pasuje do siebie?