"Hotel Paradise 3": Nathalia tłumaczy się ze związku z Kamilem?! Ten wpis tylko podsycił zamieszanie! 

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" zdecydowanie zapewniła nam o wiele więcej emocji, niż mogliśmy się spodziewać. Najpierw prawdziwy skandal wywołała Ola, która - jak się okazało - przez cały czas czekała, aż w programie pojawi się jej kolega Michał, co wzbudziło podejrzenia, że ta dwójka była parą na długo przed hotelem, a następnie głośno zrobiło się wokół Nathalii. Fani "Hotelu Paradise 3" znaleźli zdjęcia, które miały być dowodem na to, że dziewczyna zgłosiła się do programu, będąc już w związku! Uczestniczka całą sprawę komentowała dość wymijająco, coraz bardziej podsycając ciekawość i spekulacje internautów. Teraz w jej mediach społecznościowych pojawił się zaskakujący wpis.

Nathalia z "Hotelu Paradise 3" tłumaczy się fanom?

Kiedy pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" zawróciła w głowie niejednemu z panów. Nathalia wchodząc do programu dała poznać się jako piękna tancerka, która jedynie ma nauczyć uczestników kilku podstawowych kroków, a podczas lekcji nikt jeszcze nie spodziewał się, że wypełni ona szeregi hotelu. Ostatecznie dziewczyna stworzyła parę z Marcinem, a ta dwójka szybko stała się ulubieńcami widzów, którzy bardzo kibicowali ich relacji. Nie trwało to jednak wiecznie. Ostatnie zachowanie Marcina zdecydowanie nie spodobało się fanom programu, którzy stwierdzili, że kiedy dostał to co chciał, postanowił odstawić Nathalię w kąt. Co więcej, wokół samej Nathalii również narastało coraz więcej kontrowersji. Kiedy w sieci zaczęto pisać o jej domniemanym związku z Kamilem z drugiej edycji "Hotelu Paradise" Nathalia postawiła na milczenie, a jedynym komentarzem, jakiego udzieliła w sprawie był jej wpis w mediach społecznościowych pod zdjęciem w sukni ślubnej.

Panna Fok, Pani Piórkowska, czy Pani Grajoszek? 🤔🔥 - napisała.

Jak można się domyślić, reakcja Nathalii tylko podsyciła ciekawość fanów. Teraz na Instagramie uczestniczki "Hotelu Paradise 3" pojawił się kolejny post, a patrząc na ostatnie wydarzenia, jego treść można rozumieć bardzo dwuznacznie.

Mamy tylko jedno życie 🔥 Wiem, że brzmi to banalnie i dla wielu z Was jest oczywiste, ale często o tym zapominamy.

Nie bójmy się z niego korzystać w 100%, czerpać z niego pełnymi garściami 👊

Nie bójmy się wychodzić przed szereg🔝

Korzystajmy na maxa z tego co mamy i łapmy chwilę, cieszmy się każdym momentem, jakby miał być tym ostatnim. Wykorzystajmy to życie, tak aby każda sekunda była tą wartą zapamiętania 😍😍

Wyciśnijmy to życie jak cytrynę 🍋 Bierzmy z niego co najlepsze 💃🏾🔥

Bawmy się nim, bo zmarnowanych chwil nikt nam nie odda 🙅🏼‍♀️

A każdy uśmiech na twarzy da nam lepsze jutro ☺️

Czyżby Nathalia w ten sposób chciała się subtelnie wytłumaczyć? Nie mamy wątpliwości, że pisząc o tym jak bardzo trzeba korzystać z życia, chwytać każdą szansę, cieszyć się chwilami i brać z życia pełną garścią, Nathalia nawiązywała między innymi do swojego udziału w "Hotelu Paradise 3". Myślicie, że ten wpis może mieć jeszcze drugie dno i dyskretnie nawiązywać do jej domniemanego związku z Kamilem oraz uczuć pomiędzy nią a Marcinem, których narodziny możemy obserwować na ekranach? Post uczestniczki z pewnością dał internautom do myślenia, jednak wychodzi na to, że prawdę poznamy dopiero wtedy, kiedy emisja "Hotelu Paradise 3" dobiegnie końca.

W "Hotelu Paradise 3" Nathalia tworzy parę z Marcinem, choć ostatnio w ich relacji nie było zbyt kolorowo. Czy jednak może być prawdą, że uczestniczka programu jest już zajęta?

Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia Nathalii i Kamila, internauci byli w szoku. Choć szybko okazało się, że nie była to prawdziwa sesja śluba, zdaniem fanów nie są to jedyne dowody, na związek tej dwójki.

Teraz na Instagramie Nathalii pojawił się intrygujący wpis. Czyżby uczestniczka chciała przekazać coś między słowami?