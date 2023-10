Relacja Basi i Krystiana dla mieszkańców "Hotelu Paradise" i samych widzów nie jest zbyt jasna i zrozumiała. Sama Natalia przyznała, że to, co ich łączy jest co najmniej dziwne. Natalia przede wszystkim dostrzega, że parę różni podstawowa rzecz: Basia jest ciepłą i bardzo uczuciową osobą, natomiast Krystian nie należy do osób zbyt wylewnych i uczuciowych. Być może właśnie w tym tkwił problem i takie ich podejście wyjaśniałoby wiele dziwnych zachowań Krystiana. Także to, które tak wzburzyło mieszkańców hotelu, gdy Basia zachłysnęła się wodą i bardzo się przestraszyła a Krystian, tę niepokojącą sytuację zignorował. Natalia ujawniła także, czy między Krystianem a Basią naprawdę coś jest, czy może to tylko pakt, by wygrać? Wszystko wskazuje na to, że oboje mają zupełnie inne podejście...

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian reaguje na rasistowskie komentarze po live'ie u Simona!

Z tego, co mówi Natalia, Basię i Krystiana różni więcej, niż się wydaje.

Mat. prasowe