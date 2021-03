"Hotel Paradise": Widzowie wściekli na Krystiana! "Brak szacunku do kobiety"

W rajskim "Hotelu Paradise" robi się coraz bardziej gorąco! Uczestnicy programu muszą mierzyć się z niełatwymi zadaniami i ulegają zbyt dużym emocjom. W ostatnim odcinku widzom podpadł znów ten sam uczestnik, Krystian. Jego zawiłe relacje i niejasne plany dotyczące Basi i Patrycji coraz bardziej irytują fanów.

Podczas ostatniej konkurencji Krystian znów się nie spisał. A w sieci wylała się fala hejtu na jego osobę. Niektórzy widzowie mają go już dość.

"Hotel Paradise": widzowie mają dość Krystiana

Krystian znów nie chce współpracować z Patrycją! W ostatnim odcinku mężczyźni znów musieli rywalizować ze sobą, by uzyskać nagrodę. Przeciągali łódki po tafli wody, co okazało się wcale niełatwym zadaniem. Panowie ochoczo przystąpili do konkurencji. Krystian po raz kolejny odmówił współpracy z Patrycją. Wyjaśnił potem:

Powiedziałem Patrycji, że tego nie chcę wygrać, ponieważ bałem się, że wygrana będzie oznaczała immunitet dla pary, którego ja w żadnym wypadku nie chciałem mieć ze względu na Basię - wyjaśnił.

Fani po raz kolejny zawiedli się na Krystianie. Widać, że niezdecydowany uczestnik działa widzom na nerwy:

Krystian powinien dostać karę od produkcji za takie zachowanie podczas zadania Krystek największe rozczarowanie! Zachowanie uczestników względem Patrycji jest okropne, nie da się tego oglądać naprawdę. Oczywiście nie byłoby takie gdyby nie Basia i Krystian. Pytanie tylko jak takie chamstwo i brak szacunku do kobiety ze strony Krystiana może być popierane i podsycane przez Baśkę? Czekam tylko aż ta toksyczna ,,para” odpadnie z tego programu - komentują fani

Widzowie zauważają, że Krystian działa emocjonalnie. Od kilku odcinków najbardziej przerażający jest dla niego "immunitet", którego za żadne skarby nie chce dostać. Sęk w tym, że ostatnie zadania wcale nie były wynagradzane immunitetem. Fani dodatkowo krytykują więc Krystiana za to, że nie podejmuje się walki w konkurencjach.

Gdyby wygrał to mógłby dać ten list Basi. Ona by była bezpieczna i by mogła decydować. Nie wiem, czemu oni zawsze zakładają, że wygraną będzie immunitet 😂 Serio Krystian ......? Żal mi tej Patrycji - krytykują fani.

Wielu widzów zauważa, że Krystian w zasadzie odnalazł już swoją drugą połówkę w postaci Basi, niestety ani ona, ani on nie bardzo cieszą się sympatią oglądających czy nawet mieszkańców hotelu.

