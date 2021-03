Trzecia edycja "Hotelu Paradise" z odcinka na odcinek budzi coraz więcej emocji. Widzowie przywiązują się do nowych bohaterów, a ci niedawno wrócili już z rajskiego Zanzibaru i są bardzo aktywni w sieci. Razem z internautami przeżywają i komentują to, co emitowane jest w TVN7. Zazwyczaj po zakończeniu kolejnych odcinków uczestnicy prowadzą transmisje na żywo na swoich Instagramach. Podczas jednej z transmisji Simona Price'a pojawiły się rasistowskie komentarze ze strony internautów pod adresem Krystiana Ferreti. Przystojny Włoch postanowił zareagować! Wpłynie to na jego relacje z Simonem?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Widzowie wściekli na Krystiana! "Brak szacunku do kobiety"

"Hotel Paradise 3": Krystian reaguje na rasistowskie komentarze po live'ie u Simona!

Uczestnicy "Hotelu Paradise" po powrocie z Zanzibaru zderzyli się z rosnącą popularnością w sieci. Na czas trwania realizacji programu nie mieli przy sobie własnych telefonów, więc nie mogli kontrolować tego, co pojawia się na ich temat w Internecie.

Niestety występ w reality show często równa się z tym, że trzeba zmierzyć się również z tą niekonstruktywną krytyką, którą wprost można nazwać hejtem. Po wczorajszym odcinku "Hotelu Paradise" podczas transmisji u Simona, internauci pozwolili sobie na pisanie rasistowskich komentarzy pod adresem Krystiana. Fani Ferretiego postanowili skonfrontować z nim sytuację:

Na livie u Simona nazwali cię "ciapatą pałą".

Krystian postanowił odpowiedzieć na tę kwestię:

Ciapata pała pozdrawia nieszczęśliwych ludzi - do swojej odpowiedzi dołączył zdjęcie z basenu w "Hotelu Paradise"

Odnosząc się do hejtu, który pojawia się w sieci i dotyka uczestników "Hotelu Paradise" dodał:

Myślę, że te osoby nienawidzą nawet siebie, więc im po prostu współczuję.

Krystian Ferreti dał złośliwym internautom do zrozumienia, że nie przejmuje się hejtem, który wylewa się na niego w sieci, co nie oznacza, że powinno być przyzwolenie na takie zachowanie. Internauci nie powinni sobie pozwalać na przekraczanie granic.

Przy okazji w kolejnych wiadomościach na Instastory, Krystian wyjaśnił, że ma doskonały kontakt z Simonem i Dawidem po programie.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Co Bogusia zrobiła z sukienką od Simona? To wideo wiele mówi o ich relacji!

Krystian z "Hotelu Paradise 3" zareagował na nienawistne komentarze dotyczące jego pochodzenia.

Instagram

Hejt pod adresem Krystiana z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" miał pojawiać się w komentarzach podczas transmisji na żywo u Simona z tego samego programu. Krystian Ferreti zdaje się nie przejmować tymi docinkami i podkreśla, że ma dobre kontakty z Simonem po programie.