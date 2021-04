"Hotel Paradise": Simon zostawi Bibi dla Kary?! Fani programu są tego pewni! "Simon się chyba zakochał"

Kara, nowa uczestniczka 3. edycji "Hotelu Paradise" już zdążyła nieźle namieszać w programie. Nie dość, że wybrała Marcina na swojego partnera i tym samym rozbiła jedną z najmocniejszych par, to jeszcze pozostali panowie totalnie oszaleli na jej punkcie! Swojej ekscytacji nową mieszkanką hotelu, nie potrafił ukryć również Simon, który jest przecież już w poważnej relacji z Bogusią.

W zwiastunie kolejnego odcinka mogliśmy zobaczyć, jak Bibi zalewa się łzami. Fani programu są przekonani, że związek tej pary niedługo się skończy, a Simon będzie walczył o względy Kary! Zobaczcie, co dokładnie piszą widzowie.

"Hotel Paradise": Nowa uczestniczka rozbije związek Simona i Kary?

Tak mocnego wejścia do "Hotelu Paradise" chyba jeszcze nie było! Piękna Kara totalnie zauroczyła w sobie wszystkich panów i doprowadziła do zazdrości pozostałe uczestniczki. Szczególne zagrożenie odczuły Nathalia i Bibi, które są przecież w bardzo mocnych relacjach. Ale czy na tyle mocnych, aby przetrwać wejście Kary do programu? Widzowie mają co do tego wątpliwości.

Fanów show rozczarowała postawa Simona, który nie ukrywał nawet przed swoją dziewczyną (bo przecież Simon i Bibi jakiś czas temu oficjalnie zostali parą), że Kara mu się bardzo podoba. Co więcej po powrocie z randki z Karą, Simon podszedł do Bibi i powiedział tylko "nie dźwigniecie tego".

Widzowie obawiają się, że Kara już zdążyła zawrócić w głowie Simonowi i ten odpuści relację z Bibi. Całą sytuację podkręciła dodatkowo scena, którą zobaczyliśmy w zwiastunie odcinka. Bibi jest cała zapłakana i nie może się uspokoić!

- Simon się chyba zakochał. Ewidentnie widać, że dziewczyna się mu podoba. - Z tego co widzę, szkoda mi bardzo Bibi - Coś czuję, że w końcu ktoś tu porządnie namiesza i rozbije chociaż jedną z tych nudnych par!🔥🔥🔥🔥 - Simon poleciał wysoko 😁🔥😂 - Ale wydaje mi się, że Bardziej Nathalia może ufać Marcinowi niż Bibi Szymonowi 🙌 - Z mąki Bogusia i Sajmon chleba nie będzie, dla mnie On trochę przegina. Bogusia obok a on się nową laską zachwyca... - Bibi odpulona 🤔 - piszą fani show.

A Wy, co o tym myślicie? To początek końca związku Bibi i Simona?

Coś czujemy, że wejście Kary do programu rozpocznie prawdziwe trzęsienie ziemi w "Hotelu Paradise"!