"Nasz nowy dom": Zmarł jeden ze współpracowników Katarzyny Dowbor "Nie wierzymy"

Tragicznie zakończył się wczorajszy odcinek programu "Nasz nowy dom" . Niestety, kilka tygodni po zakończeniu remontu, bohaterka odcinka - pani Irena - zmarła. Ekipa programu chociaż na trochę zdążyła uszczęśliwić tą wspaniałą kobietę i jej rodzinę. Zobaczcie jak zmieniło się mieszkanie pani Ireny, jej córki i wnucząt. Remont domu był największym marzeniem całej czwórki. Zobacz także: Chorobę wykrył u niej lekarz podczas wywiadu, rok temu Katarzyna Dowbor przeszła poważną operację, jak się dziś czuje? "Nasz nowy dom": Tak ekipa programu odmieniła mieszkanie pani Ireny Mieszkanie pani Ireny i jej rodziny było kompletnie nieprzystosowane do potrzeb dzieci, a przede wszystkim dla schorowanej kobiety. Jego stan zagrażał bezpieczeństwu całej czwórki. Na szczęście z pomocą przybyła ekipa programu "Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor od razu wiedziała, że nie zostawi tak wspaniałej rodziny w potrzebie. Projekt wnętrza wykonał Maciek Pertkiewicz, a remontu dokonał niezawodny Artur Witkowski i jego pracownicy. Wyświetl ten post na Instagramie. Decyzja mogła być tylko jedna! Post udostępniony przez Nasz Nowy Dom (@nasznowydom) Kwi 2, 2020 o 11:31 PDT Stara instalacja elektryczna niedawno się zapaliła, kanalizacja przeciekała i zalewała sufit sąsiadów. Do łazienki nie dało się wjechać wózkiem inwalidzkim. To mieszkanie kompletnie nie spełniało wymogów dla niepełnosprawnej pani Ireny. Rodzina nie mogła zjeść wspólnie posiłków. Przy malutkim stoliku nie...