"Nasz nowy dom": Katarzyna Dowbor zobaczyła zrujnowany dom i odmówiła remontu! Takiego finału nie spodziewał się chyba nikt!

Takiego zwrotu akcji w programie "Nasz nowy dom" chyba jeszcze nie było! W jednym z ostatnich odcinków hitu Polsatu doszło do naprawdę zaskakującej sytuacji. Katarzyna Dowbor, która przyjechała zobaczyć zrujnowany dom bohaterów powiedziała, że jej ekipa nie jest w stanie go wyremontować! Prowadząca "Nasz nowy dom" nie pozostawila jednak nikogo bez pomocy i wpadła na zaskakujący pomysł. Sprawdźcie, co wydarzyło się w programie i zobaczycie zdjęcia!

Katarzyna Dowbor zaskoczyła w "Naszym nowym domu"

Katarzyna Dowbor i jej ekipa już od kilku lat pomaga osobom potrzebującym i remontuje ich domy i mieszkania. Dzięki programowi "Nasz nowy dom" wiele rodzin mogło zapomnieć o problemach związanych brakiem łazienki, wody czy ogrzewania. Ostatnio Katarzyna Dowbor odwiedziła pana Grzegorza, który po śmierci żony samotnie wychowuje syna Kubę.

Mama chłopca zmarła jakiś czas temu na raka płuc i od tego czasu pan Grzegorz jest jedynym opiekunem Kuby, a życie rodziny całkowicie się zmieniło. Pan Grzegorz stracił większość źródeł dochodu, a tymczasem stary drewniany dom, w którym mieszkali, z roku na rok wymagał coraz większych nakładów. Drobne naprawy, które pan Grzegorz był w stanie wykonać sam, już nie wystarczały. W końcu doszło do sytuacji, w której stan budynku zagrażał życiu domowników i cała rodzina musiała się wyprowadzić- czytamy na Facebooku.

Niestety, szybko okazało się, że drewniany dom pana Grzegorza jest w okropnym stanie. Katarzyna Dowbor, która zazwyczaj przekazuje bohaterom radosne wiadomości, tym razem przyznała, że jej ekipa nie będzie w stanie wyremontować tak zrujnowanego domu... Prowadząca "Nasz nowy dom" nie pozostawiła jednak nikogo bez pomocy- szybko się okazało, że na podwórku stoi stara, murowana stodoła i to właśnie w niej rozpoczął się remont. Dziś pan Grzegorz i jego syn Kuba mieszkają w pięknym domu!

Zobaczcie sami, jak stara stodoła wyglądała przed remontem i jak prezentuje się dziś. My jesteśmy w szoku! Tylko spójrzcie na te wnętrza!

Katarzyna Dowbor i ekipa "Naszego nowego domu" stworzyła dom w starej stodole.

Starego drewnianego domu pana Grzegorza nie udało się wyremontować, ale teraz tata i syn mieszkają w nowym domu.