"Nasz nowy dom": Katarzyna Dowbor odwiedziła byłych bohaterów i doznała szoku: "Nie godzę się na takie rzeczy"

Katarzyna Dowbor podzieliła się w mediach społecznościowych smutną wiadomością o śmierci uczestnika programu " Nasz nowy dom ". Ekipa programu wyremontowała dom Pana Wojciecha w 2019 roku i dostosowała go tak, aby ułatwić mężczyźnie, który poruszał się na wózku inwalidzkim, wykonywanie codziennych czynności. Mężczyzna już od dawna chorował, a teraz Katarzyna Dowbor poinformowała o jego śmierci. Katarzyna Dowbor poinformowała o śmierci uczestnika programu "Nasz nowy dom" Historię Pana Wojciecha widzowie "Nasz nowy dom" poznali w 138. odcinku programu. Mężczyzna miał amputowane obie nogi, cierpiał na miażdżycę i miał za sobą kilka zawałów. Pan Wojciech mieszkał razem z partnerką Renatą i córką Anią w dawnym domu jego rodziców, który zupełnie nie był przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wtedy Katarzyna Dowbor podjęła decyzję, że ekipa programu "Nasz nowy dom" wyremontuje dom mężczyzny. Teraz prowadząca poinformowała, że mężczyzna zmarł i osierocił córkę: Drodzy, niestety mam dla Was kolejną bardzo smutną wiadomość. Zmarł Pan Wojtek z Wąsewa, bohater 138. odcinka programu Nasz Nowy Dom. Pan Wojtek był świetnym tatą i dobrym mężem. Bardzo kochał swoją rodzinę... córeczkę Anię. To wielka strata! Jest mi smutno! Myślę teraz o Pani Renacie i Ani... - napisała na Instagramie Katarzyna Dowbor. Fani programu składają wyrazy współczucia i już pojawiły się pierwsze oferty pomocy dla rodziny zmarłego pana Wojciecha. Ojej, straszne. Czy można dziewczynom jakoś pomóc ? Kondolencje dla rodziny. Śmierć bliskich to zawsze straszny cios Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny. Pamietam jak pan Wojtek cieszył się z remontu i jak bardzo mu ułatwił codzienne czynności. Dobrze, ze...