"Nasz nowy dom": Zespół Downa, ciężka cukrzyca... Ta rodzina mieszka w zimnym i wilgotnym domu, który się rozpada

Już w środę, 3 marca, startuje kolejny sezon uwielbianego przez widzów programu "Nasz nowy dom". Program skradł serca Polaków i już od wielu lat, Kasia Dowbor wraz z ekipą przemierza Polskę, aby pomóc doświadczonym przez los rodzinom. W premierowych odcinkach 16. sezonu poznamy historie rodzin ze wsi Doły Biskupie oraz Granice. Zobaczymy z jakimi problemami borykają się bohaterowie oraz ile pracy czeka ekipę budowlaną. Sprawdźcie szczegóły.

"Nasz nowy dom": Rusza kolejny sezon. Komu ekipa programu pomoże w najbliższych odcinkach?

W pierwszym odcinku nowego sezonu, ekipa programu "Nasz nowy dom" uda się do miejscowości Doły Biskupie. Jest to niewielka wieś, położona w województwie świętokrzyskim. W części budynku na terenie dawnych zakładów przemysłowych mieszka pięcioosobowa rodzina - pani Anna i pan Marek z trójką dzieci.

Dziewiętnastoletnia Weronika jest uczennicą liceum, a jej marzeniem są studia polonistyczne. Z kolei siedemnastoletni Kacper i jedenastoletnia Nina zmagają się z poważną chorobą - ciężką postacią cukrzycy. Ponadto Nina cierpi też na Zespół Downa. Pan Marek chciałby podjąć się stałej pracy, jednak ze względu na częste podróże do szpitali, może imać się tylko zajęć dorywczych.

Dom tej rodziny jest w opłakanym stanie - zimny, wilgotny, niedogrzany przez stary piec. Największym problemem jest łazienka, w której jest jedynie zimna woda, a ogrzewania nie ma w ogóle. Rodzinie dramatycznie brakuje przestrzeni - do życia, do wypoczynku, do nauki. Marzenia Weroniki o studiach komplikuje fakt, że nie ma się gdzie uczyć, bo dzieli pokój z pozostałym rodzeństwem.

Na szczęście z pomocą przybędzie Katarzyna Dowbor z ekipą! Efekty ich pracy poznamy już dziś wieczorem!

Już w najbliższym odcinku dowiemy się, jak ekipa programu "Nasz nowy dom" wyremontowała dom tej doświadczonej przez los rodziny.

Z kolei dzień później, bo w czwartek 4 marca, ekipa programu "Nasz nowy dom" odwiedzi Granice, wieś nieopodal Sochaczewa. To właśnie tam mieszka pani Aleksandra, samotnie wychowująca dwóch synów: dwudziestodwuletniego Igora i jedenastoletniego Patryka. Igor cierpi na późno zdiagnozowany Zespół Aspargera, nie nawiązuje relacji i nie uczestniczy aktywnie w życiu społecznym. Pani Aleksandra pracuje, jednak ze swojej skromnej pensji udało jej się jedynie wyremontować cieknący dach domu.

Budynek wymaga natychmiastowej interwencji - popękane ściany i zapadające się podłogi uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. W kuchni stoi niebezpieczny dla domowników i zatruwający środowisko piec ogrzewający dom. Najwyższy czas na zmiany, których dokonają Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor.

Premierowy odcinek "Nasz nowy dom" już dziś, 3 marca, na antenie telewizji Polsat!