1 z 22

To był wyjątkowy odcinek Tańca z Gwiazdami. Zamiana tanecznych partnerów spowodowała, że tym razem nie było przegranych. Za to wiadomo już kto jest faworytem do zwycięstwa w programie. Ujawnił to sędzia Michał Malitowski, który do grona faworytów - Elżbiety Romanowskiej i Izu Ugonoh dołączył Annę Karczmarczyk.

Jak wypadły wszystkie pary? Mamy dla Was najgorętsze zdjęcia z ostatniego odcinka tanecznego show Polsatu.