Niespodziewana sytuacja w "Milionerach"! Jeden z uczestników wykorzystał wszystkie koła ratunkowe na jedno pytanie za 40 tysięcy złotych. Ostatecznie zaznaczył dobrą odpowiedź i wygrał aż 125 tysięcy złotych. Czy wygrałby milion, gdyby nie feralne pytanie?

Jedno pytanie - trzy koła ratunkowe wykorzystane!

Poziom trudności pytań w "Milionerach" jest zróżnicowany. Nie brakuje zagadnień na temat gwiazd, ale i na bieżące tematy m.in. polityczne. W ostatnim odcinku "Milionerów" jeden z uczestników, walcząc o gwarantowaną sumę 40 tysięcy, usłyszał pytanie:

Gdzie leżą Grójec, Puławy, Puńsk i Rypin? A. Wokół Władywostoku B. Na Marsie C. w Australii D. na Dolnym Śląsku

Na początku uczestnik wykorzystał pomoc publiczności, która w ponad 60 procentach wskazała na odpowiedź B. Jednak mężczyzna nie dał się przekonać i zadzwonił do przyjaciela. Ten niepewnie wskazał na odp. D, po czym uczestnik był wyraźnie skonfundowany, a więc postanowił wykorzystać ostatnie koło - "pół na pół". Ostatecznie zaznaczył odpowiedź B, która okazała się prawidłową. Nazwy Grójec, Puławy, Puńsk i Rypin to nazwy kraterów znajdujących się na Marsie! Znalibyście odpowiedź na to pytanie?

W Milionerach nie brakuje trudnych pytań.

