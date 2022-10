Marcin Maciejczak zaskoczył nowym wizerunkiem. Tak dziś wygląda zwycięzca "The Voice Kids" 3!

Marcin Maciejczak przebojem wszedł do polskiego show biznesu! W ostatnią sobotę 13-latek wygrał The Voice Kids . Podopieczny Dawida Kwiatkowskiego od początku był wymieniany jako jeden z faworytów. A w finale nie dał szans konkurentom. Jak teraz potocy się jego kariera? Utalentowany nastolatek poza statuetką i 50 tysiacami złotych wygrał kontrakt płytowy, już niebawem usłyszymy więc najprawdopodobniej jego piosenki. Ale zdaniem wielu osób, chłopak może osiągnąć dużo więcej! Zobacz także: Poruszające wyznanie w finale "The Voice Kids"! Dawid Kwiatkowski przez hejt chciał zrezygnować z kariery... Marcin Maciejczak w Eurowizji Junior 2020? Po tym, jak w finale The Voice Kids Marcin zaśpiewał "Raise like a Fenix", Cleo stwierdziła z przekonaniem: Zasługujesz nie tylko na finał, ale na scenę eurowizyjną. I może coś w tym jest. Szczególnie, że po dwóch z rzędu polskich zwycięstwach w Eurowizji Junior, Polska znów ma szansę organizować ten konkurs. O to, czy TVP ma się znów tego podjąć pytał w czasie finału The Voice Kids jej prezes, Jacek Kurski. I zapowiedział, że niedługo pojawi się komunikat w tej sprawie. Czy Marcin zostanie kandydatem na miarę Roksany Węgiel, czy Wiktorii Gabor? Zobacz także: Marcin Maciejczak rewelacją The Voice Kids 2020! Zebraliśmy jego przepiękne występy Finałowe występy Marcina Maciejczaka w The Voice Kids Ty jesteś ogniem, jesteś wodą, jesteś burzą. Jesteś muzyką, która uderza - zachwycał się w finale śpiewem Marcina Tomson. A Dawid Kwiatkowski wyznał, że jest dumny i "najszczęśliwszy", że kilka tygodni temu Marcin powiedział: "wybieram Dawida". Występy Marcina Maciejczaka zrobiły wrażenie nie tylko na jurorach, ale i widzach The Voice Kids. Oto "Raise Like a Fenix": A to...