"The Voice Kids": Miała równie piękny głos jak Roksana Węgiel. Dziś jest nie do poznania 

Pierwszy odcinek " The Voice Kids 3 " zostanie wyemitowany już 1 stycznia 2020 r. o godz. 20:05 na antenie TVP2. To nietypowa data, ponieważ wypada w środę. Drugi odcinek show zobaczymy dopiero 11 stycznia, w sobotę. Kolejne będą pojawiały się już regularnie, co tydzień. Dzieci, które niewątpliwie skradną nasze serca w programie, mogliśmy podziwiać już w finale "The Voice Senior", gdzie razem ze swoimi trenerami gościnnie zaśpiewały piosenkę "All I Want For Christmas Is You". Jedną z uczestniczek "The Voice Kids 3" będzie tegoroczna reprezentantka Białorusi na Eurowizji Junior 2019 - Liza Misnikova. O jej udziale w show mówił Artur Orzech podczas Eurowizji w Gliwicach. Zobacz także: Finał "The Voice Senior" wywołał ogromne emocje wśród internautów! Jak fani komentują zwycięstwo sióstr Szydłowskich? "The Voice Kids 3" - trenerzy i prowadzący W trzeciej edycji nie zmienił się skład jurorski. W dalszym ciągu w fotelach zasiadają Cleo , Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z Afromental. Zmiana nastąpiła natomiast wśród prowadzących. Basię Kurdej-Szatan zastąpiła Ida Nowakowska. Partnerują jej Tomasz Kammel oraz Jaś Dąbrowski, który wraz z Antkiem Scardiną (finalistą pierwszej edycji) również jest komentatorem show. Oto oficjalny zwiastun programu: