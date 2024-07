Wielu wokalistów nawet nie marzy o tym, co on osiągnął w ciągu zaledwie jednego roku. On za to śmiało sięga wyżej i wyżej... Michał Szpak pomnaża kolejne sukcesy. Kilka z brzegu - bardzo udany występ na Festiwalu Eurowizji 2016, platynowa płyta, jego "Color Of Your Life" został wybrany setkami tysięcy głosów Przebojem Wakacji portalu Party.pl!

Barwny wokalista sam stał się hitem mijającego tygodnia za sprawą czwartkowego roastu zorganizowanego w TVN przez Kubę Wojewódzkiego.

Michał Szpak znów udowodnił, że - mimo sukcesu - nie stracił kontaktu z rzeczywistościa i ma do siebie spory dystans. Pokazuje to również ten zabawny filmik :)