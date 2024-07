1 z 6

Michał Szpak we wtorkowy poranek pojawił się w studiu "Pytaniu na Śniadaniu"! Muzyk opowiedział o emocjach towarzyszących mu podczas Eurowizji i jak się czuł, kiedy dowiedział się, że w głosowaniu widzów zajął trzecie miejsce. To bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ to trzeci najlepszy wynik w historii naszego kraju! Michał Szpak dał z siebie wszystko i nie ukrywa tego, że jest zadowolony z tego, jak mu poszło.

Michał Szpak cały w złocie

W studiu TVP pojawił się w złotej stylizacji i jak zawsze zwracał na siebie uwagę. Do złotego zestawu dobrał srebrne trampki i okulary lenonki z czerwonymi szkłami. Jak Wam się podoba outfit Michała?

Już niedługo Michał Szpak wystąpi na Festiwalu w Opolu, gdzie będzie rywalizował o Grand Prix Opola 2016 z największymi polskimi gwiazdami - m.in. Dodą czy Justyną Steczkowską. Michał Szpak wygrywa większość konkursów w Polsce, a więc jest szansa, że wygra i ten. Czy wtedy zostanie pierwszoligową gwiazdą w Polsce?

