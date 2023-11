1 z 5

Michał Szpak pojawił się dziś w studiu "Pytania na śniadanie", gdzie opowiadał o kolejnych etapach w programie "The Voice of Poland", w którym jest trenerem. Jak sam przyznał, bitwy, podczas których juror musi odesłać uczestnika do domu, bardzo dużo go kosztują. W domu przeżywa swoje wybory, ale jak tłumaczył, może to wynikać z faktu, że jest trenerem dopiero pierwszy raz!

A jak tego dnia wyglądał Michał? Oczywiście bardzo stylowo! ;) Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz: Michał Szpak pokazuje kulisy "Voice of Poland"! Odważne ujęcia i kontrowersyjne wyznania - tego nie zobaczycie w telewizji!

Kibicujecie Michałowi i jego drużynie w "The Voice of Poland"? My bardzo!

Zobacz także: Na to czekaliśmy wszyscy! Bitwa Sadowskiej i Szpaka w The Voice of Poland! ZOBACZ!