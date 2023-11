Reklama

Za nami 9.edycja show "The Voice of Poland". W wielkim finale zwyciężył Marcin Sójka, który był w drużynie Patrycji Markowskiej. Blisko wygranej była też podopieczna Michała Szpaka - Natalia Zastępa. Michał jednak szybko pogodził się z tym, że to nie on wygrał tym razem i pogratulował zwycięstwa Marcinowi. Jeszcze przed sobotnim finałem TVP ogłosiło, że "The Voice of Poland" ma wrócić na antenę jesienią 2019 roku. Wtedy powstanie 10 edycja show! Czy w programie zobaczymy taki sam skład jurorski? Spytaliśmy Michała Szpaka, czy pojawi się w kolejnej edycji! Zobaczcie, co nam zdradził!

Czy Michał Szpak pojawi się w 10. edycji "The Voice of Poland"?