Reklama

Wielki finał "The Voice of Poland" już za nami! W ostatnim odcinku dziewiątej edycji muzycznego talent-show o zwycięstwo i kontrakt płytowy walczyli: Natalia Zastępa z drużyny Michała Szpaka, Marcin Sójka z drużyny Patrycji Markowskiej, Anna Deko z drużyny Grzegorza Hyżego oraz Maksymilian Kwapień z drużyny Piotra Cugowskiego. Kto wygrał "The Voice of Poland"?

Wielkie emocje w finale "The Voice of Poland"

W ostatniej odsłonie show nie zabrakło wielkich emocji i zachwycających występów. W finałowym odcinku wystąpili goście specjalni, a wśród nich amerykańska wokalistka LP (Laura Pergolizzi) oraz Doda, która zaprezentowała swój najnowszy singiel "Nie wolno płakać".

Największe emocje przyniosła nam jednak ostra rywalizacja uczestników 9. edycji "The Voice of Poland"! Kto zwyciężył show? W ścisłej trójce znaleźli się Marcin Sójka, Anna Deko i Natalia Zastępa, ale o zwycięstwo ostatecznie walczyli Natalia Zastępa i Marcin Sójka.

Tysiące artykułów w atrakcyjnych cenach. Szczegółów szukaj na stronie eMAG.pl kupony rabatowe.

9. edycję "The Voice of Poland" wygrał Marcin Sójka z drużyny Patrycji Markowskiej!

Gratulujemy!

Marcin Sójka ma 32-lata. Zwycięzca "The Voice of Poland" urodził się i mieszka w Siedlcach. Pracuje w Centrum Kultury i Sztuki jako realizator dźwięku. Marcin Sójka zachwycił swoim głosem wszystkich jurowów w show TVP. W 2000 roku wziął udział w musicalu "Piotruś Pan" w Teatrze Muzycznym Roma.

Dla mnie jesteś absolutnym unikatem- mówił Grzegorz Hyży kiedy usłyszał Marcina śpiewającego "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej.

Zobacz także: Powstanie kolejna edycja "The Voice of Poland"? Jest decyzja TVP!

Marcin Sójka wygrał "The Voice of Poland".

ONS

Finał 9. edycji show już za nami.