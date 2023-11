Michał Mikołajczak lubi grać w piłkę nożną. W jego rodzinie nie ma tradycji artystycznych.

- W bliższej i dalszej rodzinie nie mam ani jednego aktora ani też żadnego innego artysty. Moi rodzice są nauczycielami, mama polonistką, a ojciec uczy historii - przyznał aktor.

- Gdy kończyłem liceum i przyszedł czas na wybór studiów, postanowiłem spróbować i pojechałem na egzaminy do szkoły teatralnej. Nie przykładałem jednak do tego dużej wagi, gdybym się nie dostał, to generalnie nic by się nie stało. Ale okazało się, że zdałem. Może to właśnie ten luz mi pomógł.

- Ja aktorstwo zawsze traktowałem jako hobby i nigdy nie myślałem o tym, żeby wiązać z tym swoją zawodową przyszłość. Zresztą, do tej pory wydaje mi się, że to jest zabawa, no bo czym innym jest uprawianie tego zawodu, jak nie zabawą?