To Ilona Ostrowska okazała się agentem w trzeciej edycji programu "Agent Gwiazdy"! To gwiazda serialu "Ranczo" oraz "Na dobre i na złe" podczas kilkunastu tygodni kręcenia show przeszkadzała grupie i robiła wszystko, żeby wygrywali jak najmniej! Jak przyznała w programie, była to bardzo ciężka rola, ponieważ pokochała wszystkich uczestników show:

To było bardzo trudne, was okłamywać, oszukiwać, okradać. Bo bardzo was pokochałam. Najtrudniejsze w mojej roli było właśnie to oszukiwanie.

Ilona Ostrowska jest "Agentem"!

W jaki sposób to robiła? M.in. w 2 odcinku show podczas wejścia na bazar znalazła 2 tysiące i je ukryła. Zaś w trzecim - Michał i Peja zostali porwani – uczestnicy mieli ich odszukać. Maja zaproponowała, żeby rozdzielić na grupy przez co stracili bardzo dużo czasu. Ilona przejęła telefon w którym dostawała wskazówki od chłopaków i nie przekazywała wszystkich informacji jaki to budynek w którym są. Otoczenie, kolor tak, ale nie nazwę. Czas się skończył. W ten sposób zawodnicy stracili 4 tysiące zł.

