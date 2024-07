Agnieszka Twardowska przeistoczyła się w Christinę Aguilerę w „Candyman”.

Gdybym ja kiedykolwiek wylosowała Christinę Aguilerę, poległabym pewnie na samych jedynkach, albo nawet jury skądś by wyciągnęło zero. Nie potrafię śpiewać tak szybkich melizmatów. Albo to trzeba umieć, tak jak Agnieszka zawodowa wokalistka albo jak się nie umie to nie ma co się wygłupiać – nie szczędziła pochwał Kasia Skrzynecka.