Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciąga miliony widzów! Okazuje się, że ostatni odcinek 5. edycji show Polsatu obejrzało prawie 2,5 mln osób. To najlepszy wynik od emisji pierwszego odcinka TTBZ w wiosennej ramówce stacji. W minioną sobotę, w trakcie trwania TTBZ Polsat był niekwestionowanym liderem wśród wszystkich nadawców.

Reklama

Co ciekawe, powtórka wyemitowana w niedzielne popołudnie również przyciągnęła tłumy fanów przed telewizory. Zmagania gwiazd takich jak: Katarzyna Zielińska, Aleksandra Szwed, Dariusz Kordek, Adam Fidusiewicz czy Katarzyna Pakosińska- obejrzało ponad 1,7 mln widzów.

Sumując sobotni i niedzielny wynik - 5. odcinek 5. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo zobaczyło 4,1 mln widzów.

Zobacz także

Przypominamy, że w ostatnim odcinku największą ilość punktów od jury i pozostałych uczestników uzyskała Agnieszka Twardowska. To właśnie początkująca artystka zachwyciła swoim wykonaniem "Love Me Like You Do" z repertuaru Ellie Goulding.

Oglądacie program Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Zobacz także: Magda Stużyńska weźmie udział w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo z rekordowym wynikiem oglądalności.

Reklama

Ostatni odcinek w sobotni wieczór obejrzało prawie 2,5 mln widzów.