Prezentacja jesiennej ramówki TVN za nami. W środę mogliśmy podziwiać nie tylko gwiazdy i ich stylizacje (zobacz: Kinga Rusin, Małgorzata Socha, Małgorzata Rozenek... - plejada gwiazd na prezentacji ramówki TVN!), ale także poznaliśmy nowe programy i seriale stacji, które zostaną wyemitowane już tej jesieni. Wśród nowości zobaczymy m.in. "Drzewo marzeń", którego prowadzącym będzie Mateusz Gessler. Nowy program przedstawił dyrektor programowy stacji TVN, Edward Miszczak, który podkreślał również że... Mateusz ma serce do dzieci. Mogliśmi się o tym wszyscy przekonać już wcześniej, oglądając w "MasterChef Junior". Tak czy inaczej, jesteśmy pewni, że kucharz świetnie sprawdzi się w nowym show.

"Drzewo marzeń" z Mateuszem Gesslerem jest polską wersją programu "The Wishing Tree", który zadebiutował w 2015 roku w Holandii i był emitowany także w Słowacji, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Belgii, Hiszpanii i Brazylii. Format programu może spodobać się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

„Drzewo marzeń” to format, który wzbudza wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych. Idea jest bardzo prosta – prowadzący odwiedza wybrane szkoły, zapraszając dzieciaki do wspólnej zabawy. Uczniowie wymyślają życzenia, spisując je na karteczkach. Każde z nich musi jednak dotyczyć drugiej osoby – przyjaciela lub członka rodziny, który sam nie może spełnić swojego marzenia. W każdym z odcinków Mateusz Gessler wybierze trzy, które zrealizuje. Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, dlatego w programie dozwolone jest niemal wszystko – od remontu ogródka babci czy spotkania z od lat niewidzianą rodziną, do szalonego lotu samolotem. Niektóre z najskrytszych pragnień naprawdę chwytają za serce… - czytamy na stronie tvn.pl.