Mateusz Gessler jest synem Adama Gesslera, jednak nie ma z nim za wiele wspólnego. Wychowywała go matka, w 1981 roku wyjechał z nią do Francji. Ojca poznał dopiero w 2002 roku, nie mówi do niego "tato":

Jestem synem Adama... Raczej korzyści z tego powodu nie mam - wyznał. - Każdy wie, jaki on jest. Wy, dziennikarze, znacie go lepiej ode mnie. Ja poznałem go dopiero w 2002 roku i nie mam pojęcia, co pan Adam wcześniej robił. Wszyscy się do niego zwracają per "panie Adamie" albo "prezesie". Ludzie tego nie wiedzą, dziwią, pytają, po co udaję. Ale prawda jest taka, że on mnie nie wychowywał. Wychowałem się we Francji z mamą, wyjechaliśmy tam w 1981 roku. Nie mam czego udawać: wychował mnie ktoś inny, wspaniały człowiek, który teraz jest moim mentorem. Do niego dzwonię, jak mam problem. - mówił Mateusz Gessler w rozmowie z gazeta.pl.