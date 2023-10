Jakub Tomaszczyk z "MasterChef" w rozmowie z mediami wyznał, którego jurora bał się najbardziej i opowiedział o swoim życiu uczuciowym. Czy serce zwycięzcy kulinarnego programu TVN jest już zajęte i czy udział w telewizyjnym hicie wpłynął na jego relacje z kobietami? Jest szczery komentarz młodego kucharza. Jakub Tomaszczyk wspomina przy okazji swoje spotkanie z Anną Muchą...

Jakub Tomaszczyk z "MasterChef" ma dziewczynę?

Wielki finał jedenastej edycji programu "MasterChef" już za nami. W ostatnim odcinku o nagrodę główną walczyli: Ela Sróżyńska, Filip Wałek, Bartosz Nowak oraz Jakub Tomaszczyk. Do ścisłego finału trafili Bartosz i Jakub, którzy zachwycili jurorów swoimi daniami. Ostatecznie jedenastą edycję "MasterChefa" wygrał Jakub Tomaszczyk, który w przeszłości wziął udział w dziecięcej edycji kulinarnego show.

19-letni zwycięzca "MasterChefa" po sukcesie w programie TVN udzielił wywiadu, w którym opowiedział m.in. o swoim spotkaniu z Anną Muchą, która była gościem specjalnym w jednym z odcinków.

Pani Ania Mucha jest bardzo urodziwą kobietą. A wiadomo, że gdy się gotuje dla pięknych kobiet, których się wcześniej nie zna, można się leciutko zawstydzić i przyrumienić. Tak było w tym przypadku, bo ona faktycznie kipiała seksapilem i by nie dać plamy i nie rozproszyć, musiałem się bardzo mocno skupić. Może nawet bardziej niż wcześniej. Niestety mój stek nie zadowolił jej do końca, ale cóż. Może jeszcze kiedyś będzie okazja, by coś dla niej przygotować?- wyznał dla "Faktu".

Jakub Tomaszczyk wyznał przy okazji, że nie ma partnerki, ale dzięki udziałowi w programie wzbudza większe zainteresowanie u kobiet.

To naturalne, że jak pokazujesz się w telewizji, to więcej osób może cię poznać i się tobą interesuje. Mam teraz większe zainteresowanie, ale nigdy nie byłem kobieciarzem i tego nie wykorzystuję. Lubię mieć koleżanki, ale mam jakiś tam dystans i nie robię z tego wielkiego "halo"- zwycięzca "MasterChefa" powiedział dla "Faktu". Moje serduszko póki co jest otwarte i nie jest zamknięte na nikogo. Także jakby jakaś dziewczyna chciałaby mi pokazać swoje umiejętności kulinarne i zaprosić na taką randkę z gotowaniem w tle, to jak najbardziej, śmiało- dodał.

Jakub Tomaszczyk wyznał również, że w programie najbardziej bał się oceny Magdy Gessler.

Rzeczywiście najbardziej obawiałem się pani Magdy i jej temperamentu. Z drugiej strony wiedziałem, że przecież jeśli zrobię coś dobrze, to wszyscy mnie pochwalą. A jak pojawi się od kogoś krytyka, to będzie zasłużona i tylko ode mnie zależy co z nią zrobię- powiedział zwycięzca "MasterChefa".

