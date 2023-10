3 z 6

Bartek Kwiecień z "MasterChef Junior 3". Jedyny chłopiec, który wygrał program

Chociaż aktualnie trwa już 7. sezon "MasterChefa Juniora", do tej pory Bartkowi Kwietniowi, jako jedynemu chłopakowi udało się wygrać program. Czy w tym roku jego sukces powtórzy kolejny chłopiec? Na to będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Bartek Kwiecień po wygranej w "MasterChefie Juniorze" także nie zrezygnował z gotowania, a w dodatku trzymuje kontakt wraz z innymi zwycięzcami, biorąc udział we wspólnych kulinarnych projektach. Dziś Bartek ma już 16 lat i wyrósł na przystojnego nastolatka.

