Kazik Józefowicz, Jagoda Łaganowska i Staś Zawłocki okazali się bezkonkurencyjni i w brawurowym stylu dostali się do wielkiego finału 6. edycji MasterChef Junior. Za nami wielki finał dziecięcych kulinarnych zmagań! Kto okazał się najlepszy i sięgnął po statuetkę MasterChefa Juniora? Kto wygrał 6. edycję MasterChef Junior? Już wiadomo, kto dołączył do grona zwycięzców MasterChefa Juniora. W poprzednich edycjach udało się to Natalii Paździor, Julii Cymbaluk, Bartkowi Kwiecieniowi, Paulinie Foremny i Gai Suchockiej. Kto okazał się najlepszy w 6. edycji MasterChefa Juniora? W ostatnim odcinku 6. Edycji programu "MasterChef Junior" oczywiście nie zabrakło dobrej zabawy i humoru. Finalistom towarzyszyli uczestnicy, którzy wcześniej pożegnali się z programem – wszyscy mocno kibicowali Stasiowi, Jagodzie i Kazikowi. Wybór zwycięzcy oczywiście nie był prosty, bo finaliści spisali się doskonale. Młodzi kucharze w swojej ostatniej konkurencji w programie musieli przygotować przystawkę, danie główne oraz deser, a na wykonanie zadania mieli 120 minut. Kto poradził sobie najlepiej i został "MasterChefem Juniorem"? Decyzją jurorów zwyciężczynią 6. edycji programu "MasterChef Junior" została Jagoda! Jagoda w finale pokonała Stasia Zawłockiego... oraz Kazia Józefowicza. Niemniej jednak serdecznie gratulujemy całej trójce finalistów! Wszyscy jesteście fantastyczni i niezwykle utalentowani!