"MasterChef Junior": Mateusz Biernat zachwycił widzów drugiej edycji show. Dziś jest nie do poznania

Jakub Tomaszczyk z "MasterChef" w rozmowie z mediami wyznał, którego jurora bał się najbardziej i opowiedział o swoim życiu uczuciowym. Czy serce zwycięzcy kulinarnego programu TVN jest już zajęte i czy udział w telewizyjnym hicie wpłynął na jego relacje z kobietami? Jest szczery komentarz młodego kucharza. Jakub Tomaszczyk wspomina przy okazji swoje spotkanie z Anną Muchą... Jakub Tomaszczyk z "MasterChef" ma dziewczynę? Wielki finał jedenastej edycji programu "MasterChef" już za nami. W ostatnim odcinku o nagrodę główną walczyli: Ela Sróżyńska, Filip Wałek, Bartosz Nowak oraz Jakub Tomaszczyk. Do ścisłego finału trafili Bartosz i Jakub, którzy zachwycili jurorów swoimi daniami. Ostatecznie jedenastą edycję "MasterChefa" wygrał Jakub Tomaszczyk, który w przeszłości wziął udział w dziecięcej edycji kulinarnego show. 19-letni zwycięzca "MasterChefa " po sukcesie w programie TVN udzielił wywiadu, w którym opowiedział m.in. o swoim spotkaniu z Anną Muchą, która była gościem specjalnym w jednym z odcinków. Pani Ania Mucha jest bardzo urodziwą kobietą. A wiadomo, że gdy się gotuje dla pięknych kobiet, których się wcześniej nie zna, można się leciutko zawstydzić i przyrumienić. Tak było w tym przypadku, bo ona faktycznie kipiała seksapilem i by nie dać plamy i nie rozproszyć, musiałem się bardzo mocno skupić. Może nawet bardziej niż wcześniej. Niestety mój stek nie zadowolił jej do końca, ale cóż. Może jeszcze kiedyś będzie okazja, by coś dla niej przygotować?- wyznał dla "Faktu". Zobacz także: "MasterChef Junior": Natalia Paździor na zdjęciu z chłopakiem. Dziś trudno ją rozpoznać Jakub Tomaszczyk wyznał przy okazji, że nie ma partnerki, ale dzięki udziałowi w programie wzbudza większe zainteresowanie u kobiet. To...