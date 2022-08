"MasterChef Junior": Tak zmieniła się Paulina Foremny: "Nie, to nie ty"

W tym roku poznamy szóstego już MasterChefa Juniora ! Jak do tej pory udało się to czterem uzdolnionym dziewczynkom i tylko jednemu chłopcu! To właśnie w trzecim sezonie bezkonkurencyjny okazał się Bartosz Kwiecień, brawurowo pokonując uczestników w wyścigu po wymarzoną statuetkę. Jak wygląda dziś MasterChef Junior trzeciego sezonu Bartek Kwiecień? Zobaczcie, co publikuje na Instagramie! Zobacz także: "MasterChef Junior": Julia Cymbaluk wygrała 2. edycję i zmieniła się nie do poznania! Jest teraz prześliczną nastolatką MasterChef Junior: Jak wygląda dziś Bartek Kwiecień? Bartek Kwiecień jak do tej pory jest jedynym chłopcem, któremu udało się zdobyć tytuł MasterChefa Juniora. Jak do tej pory zostali nimi: Natalia Paździor (pierwsza edycja), Julia Cymbaluk (druga edycja), Bartosz Kwiecień (trzecia edycja), Paulina Foremny (czwarta edycja) oraz Gaja Suchocka (piąta edycja). Aktualnie trwa już szósta edycja show, czy tym razem wygra kolejna dziewczynka? A może będzie to następca Bartka Kwietnia? O tym przekonamy się już niedługo. A jak dziś wygląda jedyny chłopiec, który zdobył tytuł MasterChefa Juniora w polskiej edycji? Bartek Kwiecień po tytuł MasterChefa Juniora szedł jak burza. Kilkukrotnie w ciągu trzeciego sezonu wygrywał konkurencje, prezentując najlepsze dania w grupie. Jego opanowanie oraz pomysłowość i odwaga w kuchni przyniosły mu zwycięstwo w programie! W finałowym starciu zmierzył się z Aniką Ćwiek. Od jego wygranej w programie minęło już 3 lata. Czy bardzo się zmienił? Bartek Kwiecień w ostatnim czasie nie jest zbyt aktywny na Instagramie, jednak na jego koncie można znaleźć kilka zdjęć z podróży. Nie brakuje również imponujących zdjeć potraw, które udało mu się stworzyć. Poznalibyście go dzisiaj? Zobacz także: MasterChef Junior:...