"MasterChef 10": znamy zwycięzcę jubileuszowej edycji 

"MasterChef" już od 10. edycji bawi i wzrusza widzów TVN, którzy chętnie śledzą losy grupy aspirujących kucharzy amatorów, mających chrapkę nie tylko na sławę i pieniądze, ale też prestiżowy tytuł "MasterChefa". W tej edycji o złotą statuetkę programu i główną nagrodę zmierzyło się w finale aż czworo śmiałków – Ela Błaszyńska, Renata Semeniuk, Mariusz Kisiel i Maciek Regulski. Kto zyskał tytuł 10. polskiego MasterChefa? Sprawdźcie!

"MasterChef 10": finał sezonu

Przez ostatnie tygodnie czternastu niezwykle utalentowanych polskich kucharzy amatorów walczyło nie tylko ze sobą, ale też czasem i smakiem. Wymyślne konkurencje, których poziom trudności rósł wraz ze zbliżaniem się do wielkiego finału, eliminowały kolejnych graczy. Podobnie, jak w poprzednich sezonach, również jubileuszowa, 10. edycja hitu TVN dostarczyła nam masę emocji, wyszukanych potraw, a także morza przelanych łez.

Ostatecznie to sześcioro szczęściarzy - Maciek, Kamila, Renia, Ela, Mariusz i Marco - awansowało do półfinału i udało się do słonecznego San Sebastian w Kraju Basków. To tam rozegrały się przedfinałowe bitwy na smak, kreatywność oraz umiejętność pracowania pod presją czasu. Pierwsza konkurencja, w której kucharze musieli wykazać się znajomością kuchni hiszpańskiej, zagwarantowała Mariuszowi obecność w wielkim finale. Następnie uczestnicy musieli odtworzyć danie przygotowane przez gościa specjalnego - Elenie Arzak. Najlepsi okazali się Ela, Renia i Maciek i to oni dołączyli do Mariusza w wielkim finale sezonu.

W pierwszej części finału jurorzy, Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran poprosili zawodników o przygotowanie trzech potraw z trzech różnych składników; chorizo, czerwonej papryki i sera owczego. Za każde z tych dań można było zdobyć od 1 do 4 punktów. Maciek zgarnął 9 punkty, Mariusz 8, Ela 6, a Renia 4. Zgodnie z zadami, to właśnie dwie osoby, które zdobyły najwięcej punktów, otrzymały możliwość walki o złotą statuetkę "MasterChefa".

"MasterChef 10": finał sezonu. Kto wygrał?

W kolejnej konkurencji Maciej i Mariusz zaprezentowali jurorom swoje trzydaniowe menu degustacyjne. Trzeba przyznać, że konkurencja była naprawdę bardzo wyrównana.

- To jest absolutne zjawisko, to jest jakiś fenomen - zachwyciła się Anna Starmach. - To jest tak wybitny talent. To jest diament, może nawet już brylant - dodała.

- Po raz pierwszy jest taka zgodność - podsumowała Magda Gessler

Ostatecznie główną nagrodę w postaci czeku na 100 tys. złotych, możliwość wydania autorskiej książki kucharskiej oraz prestiżowy tytuł 10. polskiego "MasterChefa" otrzymał Maciej Reguski.

Gratulujemy!

"MasterChef 10": kim jest Maciej Regulski?

Maciej Regulski był jednym z najmłodszych uczestników 10. edycji programu "MasterChef". 23-letni kucharz amator już od pierwszych odcinków programu zachwycił jurorów show swoim talentem, pewnością siebie, kreatywnością, znajomością wymyślnych technik kulinarnych, a także ogromnym apetytem na życie, a przede wszystkim poczuciem smaku.

Na co dzień Maciek kształci się naukowo w kierunku, który ma niewiele wspólnego z kulinariami. Zwycięzca 10. edycji "MasterChef" jest studentem budownictwa, jednakże, skupienie i dokładność, które go cechują, przydają mu się w obu dziedzinach.

