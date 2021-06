Małgorzata Socha rzuciła wszystkich na kolana w "Masterchefie" w sukience za 4 tysiące złotych. W Mohito na wyprzedaży kupisz podobną za 99 zł

Koniec sierpnia to idealny moment na to, by zapoznać się z jesiennymi trendami. Większość sieciówek takich jak H&M, Reserved, Mohito, House czy Zara wypuściły już pierwsze dropy na sezon jesień 2020. I to właśnie w sklepach tej ostatniej popularnej marki znaleźliśmy sukienkę ideał, która nie dość że jest zgodna z jesiennymi trendami z wybiegów, to w dodatku jest w stanie optycznie nas wyszczuplić - i to o minimum jeden rozmiar. W czym tkwi jej sekret? Czarna sukienka z Zary na jesień 2020 Czarna drapowana sukienka z Zary inspirowana jest projektami Isabel Marant, która proponuje nam wielki powrót do szerokich watowanych ramion. Szerokie ramiona mogą być przez niektórych uważane za zbyt męskie, ale kluczem do osiągnięcia sukcesu i niezaburzenia proporcji sylwetki, jest długość mini lub midi sukienek plus bardzo wąski dół. W takich sukienkach będziecie czuć się seksownie i o wiele pewniejsze siebie. Spójrzcie, z tych looków bije pewność siebie i nowoczesna energia! Piękna satynowa sukienka jest dostępna w Zarze i kosztuje 199 złotych. Pochodzi z najnowszej kolekcji na sezon jesień/zima 2020 i jest nadal dostępna. Domyślamy się jednak, że ten model okaże się jednym z największych hitów sprzedażowych, dlatego jeśli wpadła wam w oko, spieszcie się z jej zakupem! Prawda, że widzicie podobieństwo tej sukienki do projektów Isabel Marant? Zwróćcie uwagę przede wszystkim na drapowania w tej sukience. Takie ułożenie materiału wygląda po pierwsze bosko, a po drugie jest w stanie zamaskować niewielkie niedoskonałości naszej sylwetki, jak na przykład delikatnie wystający brzuszek. Dodatkowo zwróćcie uwagę na szerokie watowane ramiona - to bardzo modny trend, który zauważyliśmy na pokazie Isabel Marant na sezon jesień/zima 2020. Co ciekawe, podobną sukienkę...