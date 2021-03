MasterChef Junior: Nie tylko Paździor, Cymbaluk i Kwiecień. Jak zmienili się pozostali finaliści? 

MasterChef Junior już od 6. edycji cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzieci w wieku od 8 do 12 lat zaskakują widzów niesamowitą wiedzą i zdolnościami kulinarnymi. Potraw, które serwują jurorom w programie nie wymyśliłby nie jeden dorosły. Ich pomysły na menu spokojnie mogłyby znaleźć się w najlepszych polskich restauracjach. Niedługo poznamy szóstego polskiego MasterChefa Juniora, tymczasem... przypominamy finalistów pozostałych edycji! Tylko spójrzcie, jak się zmienili! Niektórych trudno jest poznać!

MasterChef Junior: Jak zmienili się finaliści poprzednich edycji?

Natalia Paździor to zdecydowanie najpopularniejsza i pierwsza w Polsce dziewczynka, która otrzymała tytuł MasterChefa Juniora. Dziś jest już 17 latką i zachwyca urodą, o czym pisaliśmy TUTAJ. Jednak czy pamiętacie pozostałych finalistów? W pierwszej edycji show dużą popularność zdobyli Luiza Baaziz oraz Jakub Tomaszczyk i Mateusz Truszkiewicz, którzy wraz z Natalią zmierzyli się w ostatecznym starciu w wyścigu po statuetkę pierwszego w Polsce MasterChefa Juniora.

Mat. prasowe

Jakub Tomaszczyk po swoim udziale w MasterChefie Juniorze nie zatracił pasji do gotowania. Jako młody kucharz prowadził wiele warsztatów kulinarnych dla uzdolnionych i zainteresowanych kulinariami dzieci. Gotowanie nie jest jednak jego jedynym hobby. Na jego Instagramie znajdziemy sporo zdjęć z podróży. Nastolatek uwielbia również uprawiać sport.

Luiza Baaziz zmieniła się nie do poznania! Trudno się dziwić, w końcu od premiery pierwszej edycji MasterChefa Juniora minie w tym roku 6 lat. 17-letnia Luiza nie jest zbyt aktywna na Instagramie, jednak w sieci można znaleźć kilka jej zdjęć z wakacji.

Mateusz Truszkiewicz nie zatracił swojej radości, z której zapamiętaliśmy go w programie. Prawda, że niewiele się zmienił?

Instagram

W drugiej edycji MasterChefa w najlepszej trójce znaleźli się Julka Cymbaluk, Zosia Zaborowska i Patryk Piskosz. Każdy z nich reprezentował swój własny i charakterystyczny sposób na gotowanie. A jak wyglądają dzisiaj? Przesuńcie niżej, aby zobaczyć ich aktualne zdjęcia! Możecie się zaskoczyć!

Mat. prasowe

Patryk Piskosz wyrósł na przystojnego nastolatka. Jak widać na poniższym zdjęciu, nie zatracił miłości do gotowania, a na jego Instagramowym profilu wciąż można znaleźć unikalne pomysły na pyszne potrawy. A zdjecia jego kulinarnych propozycji naprawdę imponują! Nic dziwnego, w końcu to jeden z najlepiej gotujących młodych kucharzy w Polsce. Patryk oprócz gotowania uwielbia również podróże, które chętnie relacjonuje w sieci.

Julka Cymbaluk to zwyciężczyni drugiej edycji MasterChefa Juniora. Gdy sięgnęła po statuetkę najlepiej gotującego dziecka w Polsce miała zaledwie 10 lat. Wyróżniała się nie tylko dużym talentem ale przede wszystkim empatią i opanowaniem w kuchni. Dziś trudno w niej rozpoznać, tę dziewczynkę, którą znamy z telewizji. Julia Cymbaluk kontynuuje nie tylko swoją pasję do gotowania, ale również ćwiczy gimnastykę artystyczną. Poza tym jest ambasadorką polskiej marki piżam oraz butów sportowych. Niedawno wydała własnego ebooka pt. „SmaczeGO. Lunch boxy dla małych i dużych”. Regularnie prowadzi również warsztaty i webinary o gotowaniu.

Zosia Zaborowska to finalistka drugiej edycji MasterChefa Juniora. Po udziale w programie często prowadziła warsztaty kulinarne. Zosia nie jest aktywna na Instagramie. Na jej koncie można znaleźć tylko dwa zdjęcia. Aktualne i za czasów MasterChefa Juniora. "Znajdź róźnice" - podpisała. No właśnie. Poznalibyście ją?

Instagram

Przyszedł czas na trzecią edycję show! W MasterChefie Juniorze 3 do finałowego starcia doszło pomiędzy Aniką Ćwiek, Bartkiem Kwietniem oraz Hanną Kandorą. Jak wyglądają dziś? W tym roku minie trzy lata od premiery w telewizji.

Mat. prasowe

Anika Ćwiek zmieniła się nie do poznania! W sieci śledzi ją ponad 8 tysięcy fanów. Niestety w ostatnim czasie nie jest aktywna w sieci.

Bartek Kwiecień to zwycięzca 3. edycji MasterChefa Juniora. Na Instagramie udało mu się zgromadzić ponad 8 tysięcy fanów. Niestety podobnie jak Anika nie jest zbyt aktywny w sieci. Natomiast jego dotychczasowych wpisów można wywnioskować, że uwielbia nie tylko gotować ale również podróżować.

Hania Kandora z MasterChefa Juniora 3 również nie jest miłośniczką Instagrama. Ostatnie zdjęcia na jej profilu pojawiły się naprawdę dawno. Z fotografii, które publikowała w poprzednich latach można wywnioskować, że uwielbia nie tylko gotować ale również uprawiać sport. Jej figury gimnastyczne robią wrażenie!

Instagram

Czas na finalistów czwartej edycji MasterChefa Juniora! Niesłabnący poziom umiejętności dzieci, które pojawiają się w kolejnych edycjach jest dowodem na to, że rośnie nam turbouzdolnione pokolenie kucharzy! W najlepszej trójce w czwartym sezonie okazali się być: Olek Multan, Paulina Foremny oraz Jakub Nowak.

x-news

Paulina Foremny to zwyciężczyni 4. edycji MasterChefa Juniora. Udział w show nie był jej jedyną telewizyjną przygodą. Niedługo później wystąpiła wraz z Anną Starmach w serialu kulinarnym a także wystąpiła w odcinku specjalnym "Milionerów". 14-letnia dziś Paulina wciąż jest bardzo aktywna w sieci, gdzie dzieli się swoimi kulinarnymi pomysłami.

Aleksander Multan to finalista 4. edycji MasterChefa Juniora. Niestety nie jest zbyt aktywny w sieci. Nie udało nam się również znaleźć aktualnych zdjęć Jakuba Nowaka.

Instagram

A co dzieje się u finalistów 5. edycji MasterChefa Juniora, która miała swoją premierę w 2020 roku? Do trójki najlepiej gotujących dzieci w Polsce dostali się: Sonia Rudolf, Franciszek Lorenc oraz Gaja Suchocka.

Facebook/MasterChef Junior

Franciszek Lorenc z MasterChefa Juniora 5 nie jest aktywny w sieci, więc nie udało nam się znaleźć jego aktualnego zdjęcia. Z kolei dziewczyny są bardzo aktywny w mediach społecznościowych i często prowadzą wspólne warsztaty kulinarne.

Gaja Suchocka to ostatnia zwyciężczyni MasterChefa Juniora. Kiedy sięgnęła po statuetkę miała zaledwie 9 lat! Uzdolniona młoda mistrzyni kuchni nawiązuje swoje pierwsze współprace m. in. z markami z dietą pudełkową MaczFit czy Ulala Chef. 10-latka prowadzi również kursy kulinarne, które aktualnie ze względu na pandemię odbywają się online. Gaja przyjaźni się również z Sonią Rudolf, finalistką tej samej edycji. W sieci można znaleźć sporo ich wspólnych zdjęć. Sonia Rudolf prowadzi swój własny kanał kulinarny, na którym prezentuje pomysły na zdrowe, pyszne oraz proste do przygotowania potrawy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy wszystkich uzdolnionych dzieci!