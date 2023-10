Z pracą w "Dzień Dobry TVN" pożegnało się aż pięciu prowadzących. Widzowie są w szoku, ponieważ nie spodziewali się takich roszad. Od momentu ogłoszenia wieści, zastanawiają się, jakie nazwiska mogłyby pojawić się na antenie w zamian. Jak sugeruje "Super Express", TVN ma postawić jeszcze na znane już w stacji nazwiska. Są już komentarze gwiazd odnośnie angażu "Dzień Dobry TVN".

Katarzyna Bosacka dołączy do "Dzień Dobry TVN"?

Z pracą w "Dzień Dobry TVN" pożegnali się Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek, Małgorzata Ohme, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. Zanim stacja zdecyduje się ogłosić, jak będą wyglądały duety bez wyżej wymienionych osób oraz czy skład prowadzących ulegnie zmianie, widzów co rano witają pozostali gospodarze. Niedawno Krzysztof Skórzyński i Ewa Drzyzga musieli zmierzyć się z krytyką, a komentujący nie ukrywali, że tęsknią za Agnieszką Woźniak-Starak. Z kolei Małgorzata Ohme nie ukrywała rozżalenia i przyznała, że nie spodziewała się zwolnienia.

Jak Sugeruje "Super Express" do grona prowadzących ma dołączyć Katarzyna Bosacka. Gwiazda TVN potwierdziła w sieci, że wraca na antenę:

Tak, to prawda ????????! Wracam do telewizji na dużą antenę! Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało ❤️ Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie ???? Trzymajcie kciuki! ????????????

Kto dołączy do "Dzień Dobry TVN" oprócz Bosackiej? Martyna Wojciechowska komentuje

Mówi się, że "Dzień Dobry TVN", chce postawić na zmiany nie tylko w składzie prowadzących ale również w wyglądzie studia, by zaaranżować je na bardziej przytulne. Jak dowiedział się "Super Express" dużą szansę na dołączenie do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN" ma także Martyna Wojciechowska. Podróżniczka skomentowała to w sieci słowami:

Dzień dobry… TVN? Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących Dzień Dobry TVN. Co Wy na to? Oglądalibyście?

Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo!????

Jednak to nie koniec dużych nazwisk.

Dorota Szelągowska nie dołączy do "Dzień Dobry TVN"

"Super Express" wyjawił, że oprócz Martyny Wojciechowskiej, do pracy w "Dzień Dobry TVN", pod uwagę brana była również Dorota Szelągowska.

Chcemy zatrudnić prowadzące, które cieszą się sympatią widzów i które są blisko ludzi - zdradza źródło tabloidu.

Czy faktycznie wyżej wymienione panie dołączą do "Dzień Dobry TVN"? Dorota Szelągowska zdementowała plotki o swoim angażu w śniadaniówce:

Mało jest w życiu rzeczy tak pewnych, jak to, że nie będę prowadzić "Dzień Dobry TVN"