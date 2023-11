W marcu Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała o tym, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. Uczestniczka show ceni sobie jednak swoją prywatność i od tego czasu nie zdradziła zbyt wiele, aż do dziś. Na Instagramie uczestniczki właśnie pojawiło się nowe zdjęcie, na którym prezentuje piękny pierścionek z diamentem. W tle widać jeszcze coś jeszcze. Czy to oznacza, że wkrótce znów wyjdzie za mąż?

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała pierścionek

Marta była uczestniczką 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której została sparowana z Patrykiem. Ich małżeństwo dobrze się zapowiadało, para zdecydowała się nawet na kontynuowanie ich relacji po programie. Niestety czas zweryfikował ich związek — ostatecznie para podjęła decyzje o rozstaniu. Po zakończeniu programu uczestniczka show przyznała, że przeżywa ciężki okres, jednak postanowiła zawalczyć o siebie — postawiła na dietę i schudła 7 kg. Jakiś czas temu Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nowym partnerem, co było wielkim zaskoczeniem.

Marta Milkiewicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skreen.player.pl

Marta rzadko pokazuje to, co u niej słychać, ale czasami potrafi jednak zaskoczyć. Na Instagramie uczestniczki show pojawiła się nowa relacja, na której zaprezentowała piękny pierścionek, który otoczyła serduszkiem. W tle widać bukiet czerwonych róż i wszystko wygląda na to, że uczestniczka show się zaręczyła!

Marta Milkiewicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @martamilkiewicz

Początkowo Marta nie komentowała, czy jest to pierścionek zaręczynowy, ale po kilku godzinach potwierdziła podejrzenia fanów i podziękowała za gratulacje i życzenia.

Instagram @martamilkiewicz

Marta Milkiewicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skreen.player.pl