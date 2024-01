Dorota i Waldemar to para, która wywołała chyba największe kontrowersje w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Choć początkowo rolnik próbował zbudować związek z Ewą, to z Dorotą ostatecznie połączyło go prawdziwe uczucie. Teraz para na Instagramie relacjonuje wspólne chwile, a nawet snuje plany na przyszłość. Teraz jednak Dorota pokazała, że to wcale nie Waldemar towarzyszył jej przy porannej kawie!

Reklama

Tak Dorota z "Rolnika" spędza weekendowy poranek

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" są duetem, który z początku wywoływał mieszane reakcje wśród widzów - rolnik bowiem początkowo wybrał inną kandydatkę. Teraz jednak fani widocznie przekonali się do tej pary i z zainteresowaniem śledzą kolejne etapy ich relacji. Niedawno Waldemar i Dorota z "Rolnika" spędzali czas na romantycznym wyjeździe w góry, a teraz przyszły dla nich chwile rozłąki.

Dopiero co Waldemar z "Rolnik szuka żony" pokazał na Instagramie ujęcia z konferencji branżowej, a teraz jego ukochana udowodniła, że wcale się bez niego nie nudzi. Dorota opublikowała na InstaStories kadr, na którym pije poranną kawę w towarzystwie swojego pupila!

Instagram @bully_b33

Zobacz także: Ania z "Rolnika" ma już dość jednej rzeczy. Fani pytają ją tylko o to

Wygląda na to, że Waldemar z "Rolnika" nie ma się o co martwić w kontekście swojej wybranki. Co ciekawe, niedługo przyjdzie czas na kolejne kroki w ich związku. W trakcie rozmowy z naszą reporterką rolnik wyjawił, że Dorota już niebawem się do niego przeprowadzi!

Zobacz także

Ja niejednokrotnie o tym mówiłem, że chciałbym, żeby się Dorotka do mnie przeprowadziła no i wydaje mi się, że to jest kwestia kilku miesięcy - może w przeciągu najbliższych 5-6 miesięcy - zdradził nam Waldemar z ''Rolnika''.

Facebook/Rolnik szuka żony

Waldemar i Dorota z "Rolnika" już planują wspólną przyszłość, ale wszystko wskazuje na to, że para nie ma również problemu z chwilową rozłąką i zarówno rolnik, jak jego ukochana, znajdują chwile wytchnienia dla siebie. Takiej relacji można tylko pozazdrościć!

Reklama

Zobacz także: Waldemar z "Rolnika" zabrał Dorotę w wyjątkową podróż. "Miejsce szczególnie sentymentalne"