Jak już wiadomo, tylko Kornelii i Markowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udało się wytrwać w małżeństwie. Wygląda na to, że para zgadza się niemal ze wszystkim, a między nimi nie dochodziło prawie do żadnych sprzeczek. Jedynym wyzwaniem w ich związku była mama uczestnika, która nie dawała o sobie zapomnieć. Jak dziś wyglądają relacje pary z jego mamą? Małżeństwo przyznało, że wiele się u nich zmieniło.

Po 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tylko relacja Kornelii i Marka przetrwała próbę czasu. Para wydawała oficjalne oświadczenie, w którym potwierdzili, że nadal są razem. W programie małżonkowie bardzo dobrze się ze sobą dogadywali, jedyną przeszkodą w ich relacji była mama uczestnika, która potrzebowała sporej atencji. W rozmowie z Party.pl para opowiedziała o tym, jak dziś wyglądają ich relacji z mamą Marka. Okazuje się, że sporo się u nich pozmieniało.

Niektóre elementy co do wcześniej, trzeba było zmienić i zostały zmienione. No i liczymy na to, że będzie dalej to szło w dobrym kierunku, gdzieś budując tą relację na takim wspólnym poszanowaniu, że możemy mieć odrębne zdanie, odrębne pomysły, odrębne życie i że jeden drugiemu nie będzie ingerował w te wszystkie sprawy

— zdradził Marek.