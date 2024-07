Marek z trzeciej edycji „Rolnik szuka żony” nie znalazł żony w programie, ale odezwał się do kobiety, która napisała do niego list, a nie została wybrana do programu. W ostatnim odcinku show Marek zdradził, że spotyka się z tajemniczą Olą. Okazuje się, że związek jest bardzo poważny, a Marek chce zostać po raz trzeci ojcem (ma 22-letnią córkę Karolinę i 21-letniego syna Adama).

– Te rzeczy, które dla innych dziewczyn były utrudnieniem, czyli muchy, gęsi i inne zwierzaki, dla niej nie stanowiły problemu. (...) Nie chcę żyć w pojedynkę. Program jeszcze utwierdził mnie w tym przekonaniu. A jeśli spotkam kobietę, która naprawdę mnie pokocha, to jestem gotów zostać ojcem po raz trzeci. Lubię dzieci – powiedział rolnik w "Rewii".

Czy to z powodu młodszej od niego Oli, chce zdecydować się na ten krok? Na razie jeżdżą do siebie na randki.

– Dzieli nas trochę kilometrów, bo Ola mieszka na południu Polski, ale to nie problem. Wiek też nie jest jakimś dramatem. Moim zdaniem im młodsza dziewczyna, tym lepsza, bo najpierw to ja zaopiekuję się nią jak najlepiej, a potem ona mną. Taka będzie kolej rzeczy – zdradził Walczak magazynowi „Rewia”.

Czy w świątecznym odcinku „Rolnik szuka żony” zobaczymy Marka z jego dziewczyną Olą? Przekonamy się 25 grudnia o godz. 21.30.

Ostatecznie zdecydował się na Anię, ale kobieta nie chciała kontynuować znajomości z rolnikiem.